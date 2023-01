El Mérida trata de gestionar su peor racha de la temporada

El Mérida se encuentra en la peor racha de la temporada con tres derrotas consecutivas. Se podía plantear que en el arranque de la segunda vuelta, pese a que con dos encuentros seguidos en casa ante dos rivales por detrás en la clasificación debía ser un escenario propicio. Ahora llega el Sanse (18.00 horas, domingo) para evaluar el momento de los romanos.

Juanma Barrero explicó el viernes que su equipo debería volver a parecerse al conjunto «por momentos desordenado» que «hacía esas cosas que nos daban victorias». Lo cierto es que es muy complicado mantener el gran nivel individual y colectivo mostrado durante la mayor parte de la campaña. Es normal que se vea mermado en algún momento. Por eso, las nuevas incorporaciones deben sumar. En este sentido, todo hace pensar que el sustituto del sancionado Acosta en el doble pivote junto a Meléndez sea Dani Lorenzo, joven con vocación ofensiva, que tendrá que aprender a mantener el sitio y darle el bagaje táctico al centro del campo. Barrero reconocía que también había probado a Ben Hamed, Bonaque y Busi para esta posición.

El otro recién llegado que podría debutar en la titularidad, después de salir en el minuto 60 la semana pasada, sería Chuma. Lo haría para acompañar en punta a Carlos Cinta.

Enfrente estará un Sanse que arrancó muy bien la temporada, llegando a estar incluso en puestos de ‘playoff’. Por entonces le ganó al Mérida en su casa, pero ha enganchado una racha negativa de un punto de los últimos 15. No gana desde noviembre que lo hizo, lo que se ha llevado por delante al entrenador, Luis Ayllón, siendo sustituido por el que era el del filial, Miguel Ángel Martínez.

Barrero reconocía que «es un equipo que ha cambiado el sistema de juego. Venían de una racha de muchos partidos perdidos y la semana pasada consiguieron empatar en casa ante el Córdoba. No sabemos si traerán el mismo sistema. Si es con defensa de cinco, buscarán un partido parecido. No quiere decir que no sean valientes, porque lo son donde quieren. Atacar una defensa de cinco es más costoso, por lo que hay que interpretar dónde van a estar los espacios y dónde llevar el balón y a partir de ahí tenemos que estar más acertados en el último pase y en el remate». Entiende que la clave es que su equipo tenga «un ritmo más alto con el balón, ser mucho más agresivos cuando la tengamos y mirar hacia arriba».

A nivel social, el Mérida ha anunciado que abrirá el fondo sur al módico precio de cinco euros como precio único.