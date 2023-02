Su nombre ya quedará grabado para siempre como el del primer campeón de Europa de 50 kilómetros (el primer europeo de esta distancia se disputó en 2022), pero cuatro meses después de haber conseguido esa gesta, el extremeño Houssame Benabbou aún asegura no estar metido de lleno en el ultrafondo, que engloba aquellas distancias que están por encima de los 42 kilómetros y 195 metros del maratón. Pero no puede ocultar que las largas distancias se le dan «bastante bien». «Improvisé y salió bien», cuenta casi quitando importancia a lo sucedido. Pero no fue improvisación, fue la gran cantidad de trabajo que hay detrás de un atleta muy disciplinado.

Houssame Benabbou, primer campeón de Europa de 50 kilómetros «Soy un recién llegado, estoy en pañales en la distancia», dice Benabbou, nacido en Marruecos (Oujda, 25 de mayo de 1993), criado en Extremadura y con la nacionalidad española desde 2014. «Pero tengo en mente seguir mejorando poco a poco». Todo, eso sí, sin dejar de lado su distancia favorita, el medio maratón (campeón de España en dos ocasiones), y también sin olvidar el maratón, que es la única disciplina que de momento le podría llevar a unos Juegos Olímpicos y París 2024 está a la vuelta de la esquina. «Al menos voy a lucharlo, voy a intentarlo hasta el final. Es difícil, porque el nivel en España es muy alto, pero igual que me postulé para Tokio 2020 lo haré para los próximos Juegos». El maratón de Sevilla del 2024 podría ser la prueba en la que buscara esa plaza olímpica. De momento, su irrupción en el 50K (50 kilómetros) le ha servido a Benabbou para estar nominado a mejor ultrafondista del 2022. «Solo estar entre los tres favoritos ya es una barbaridad», dice el protagonista. El fallo del jurado se conocerá este domingo. Entre sus objetivos para este 2023 aparece, como no podía ser de otra forma, el Campeonato del Mundo del 50K. Será el 5 de noviembre, en Hyderabad (India). Tiene plaza de preselección directa y su objetivo es, «mínimo, hacer finalista». Pero no se queda ahí, en su punto de mira también están los récords de España y de Europa de la distancia. «Los tengo al alcance, hay que hacerlos, pero en cuanto a ritmo, los tengo». El Mundial del medio maratón es otra de sus metas para este 2023. El año pasado tenía plaza, pero se suspendió a causa del covid (era en China). «Quiero volver a hacer un buen Campeonato de España para conseguir de nuevo plaza». El nacional, que ha ganado en dos ocasiones, 2018 y 2019 (en 2022 fue tercero), será a mediados de marzo, mientras que el mundial está programado para el 1 de octubre. Nuevo equipo Si del 2022 hace un balance «bastante positivo», a este 2023 del que ya se ha esfumado un mes lo espera con máxima ilusión. A todos esos retos deportivos que se ha impuesto le añade un cambio de club. Ha firmado por el Bikila, «un club muy especial. Mi entrenador [Antonio Núñez] ha estado ahí 16 años y yo recuerdo que de pequeño lo veía y siempre deseaba estar en este equipo». Con el club madrileño peleará por una plaza en el Campeonato de Europa. También tiene Benabbou nuevo patrocinador: ha firmado por la marca norteamericana Brooks. Maratoniano Benabbou Todos olímpicos Mientras se prepara para todos esos retos deportivos que se ha marcado, Benabbou volverá a repetir desde el mes de marzo en el programa Todos Olímpicos, del COE (Comité Olímpico Español). «Es una cosa que me llena muchísimo y que también me permite despejarme de la rutina de correr. Es una labor muy bonita con los niños». El pasado año, junto a la exgimnasta Laura Campos (con la que volverá a repetir), recorrió en tres meses unos 10.800 kilómetros recorriendo colegios de Extremadura para explicar el movimiento Olímpico, sus valores, su historia y las disciplinas deportivas que lo componen. «Es cansado, pero muy gratificante», rememora el atleta que reside en Cáceres y no puede evitar recordar a esos niños que le dicen que quieren ser como él, campeón de España o de Europa. Quizás a final de año también pidan ser como él porque a su palmarés ha unido un campeonato del mundo.