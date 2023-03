Las Series Mundiales de triatlón se han estrenado en Abu Dabi con buenos resultados para los triatletas extremeños participantes. Mientras que la pacense Miriam Casillas ha rozado el top-10 en la prueba absoluta, el cacereño Kini Carrasco se ha subido a lo más alto del podio en la categoría PTS3 de paratriatlón.

Miriam Casillas, del Triatlón Ferrol, cruzó la meta en la duodécima posición con una marca de 58 minutos y 58 segundos.

La de Badajoz completaba los 750 metros de natación en un tiempo de 10 minutos y 20 segundos, saliendo del agua en un grupo perseguidor junto a la británica Georgia Taylor Brown, con la se asociaba a la perfección en el segmento de ciclismo.

La deportista pacense llegaba a la segunda transición a tan solo 40 segundos de la cabeza y en todo momento tuvo el top 10 a tiro, pero en la última vuelta de la carrera a pie perdió un puesto y se tuvo que contentar con esa duodécima plaza.

Fue una carrera muy exigente y rápida que terminó venciendo la británica Beth Potter al parar el cronómetro en un tiempo de 57 minutos y 56 segundos, siendo la única competidora en bajar de los 58 minutos.

Mientras, Kini Carrasco sigue engordando su palmarés. El paratriatleta de la Asociación Deportiva Triatlón Ecosport Alcobendas paró el cronómetro en un tiempo de una hora, 20 minutos y 50 segundos para ser el mejor de su categoría.

El cacereño completaba los 750 metros del segmento de natación en segunda posición con un registro de 18 minutos y 37 segundos, pero gracias a una rápida transición se ponía en cabeza tras adelantar al alemán Bjorn Maas.

Posteriormente, en un circuito de ciclismo favorable para el extremeño aumentaba su ventaja sobre el alemán y ya en la carrera a pie tan solo tuvo que controlar para llevarse la victoria de forma holgada.

Una vez finalizada la prueba, Kini Carrasco declaró que el agua «es lo que me ha costado un poco más, pero en cuanto he salido en la transición me he puesto primero». Con respecto al recorrido de ciclismo, afirmó que se le adaptaba a la perfección porque «no tenía giros y las curvas eran muy anchas». El cacereño recuerda que se encuentra en el principio de la temporada y que no está «ni muchísimo menos como tenemos que estar para cuando lleguen los meses de junio y septiembre. Aún así, estoy muy contento».