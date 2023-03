Finalísima del Diocesano en Socuéllamos

Cuatro partidos seguidos sumando. Hasta ahora no lo había conseguido el Diocesano esta temporada. Sin embargo, solo lo ha hecho de uno en uno y eso ya no le basta a un equipo que se juega la supervivencia en la categoría. Más incluso este domingo, en el que se enfrenta a un Socuéllamos metido también en esa pelea (12.00 horas), aunque con seis puntos más que los colegiales su situación no es tan límite.

Los palos frustran al Diocesano en Leganés Es una finalísima para los rojillos, que por juego están mereciendo mucho más. Pero el fútbol no entiende de justicia, solo de goles. Y al Dioce le está costando marcarlos. Tres partidos en blanco. Lo positivo, tampoco encaja. Pero el conjunto cacereño necesita imperiosamente ganar y eso solo se hace obligando al equipo rival a sacar el balón de dentro de su portería al menos una vez. Nueve puntos separan al Diocesano de la permanencia. Seis de su rival de este domingo, un Socuéllamos que ocupa la plaza de playout. En juego ya solo quedan 27. Es decir, el margen ya es mínimo. Por eso los colegiales viajan mentalizados para luchar por una victoria que les permita mantener la esperanza una semana más. El camino es el mismo que el de las últimas jornadas, cuando ha desplegado un buen juego, pero mejorando la puntería. «No es un colista que venga desahuciado», advertía Sergio Campos, entrenador del Socuéllamos, que elogiaba el buen juego del Diocesano a lo largo de la temporada («está fallando en los pequeños detalles»)y lo comparaba incluso con su situación, ya que el conjunto manchego está haciendo buen fútbol en las últimas jornadas, pero eso no se traduce en resultados positivos. Es más, el conjunto socuellamino ha perdido sus tres últimos partido y, al igual que al Dioce, no le sirve demasiado el empate. Posibles alineaciones: Socuéllamos: Elías Ramírez, Yimi, Toboso, Antonio, Siu, Adrián, Pepe Delgado, Alcázar, Facu, Cifuentes, Brian. Diocesano: Miguel Cordero, Varona, Rubén Sánchez, Sahuquillo, Rubén del Valle, Cesar Susmel, Javi González, Dani Sales, Chavalés, Pablo Guerrero, Rayco. Arbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité Murciano). Estadio: Paquito Giménez. Hora: Domingo, 12.00.