Dani Ceballos se encuentra ante una de las decisiones más comprometidas de su vida. Las alternativas no son sencillas y el sevillano tiene que pensar muy bien lo qué va a decir porque el resto de su carrera e incluso su futuro en la selección dependen del protagonismo que tenga en los próximos meses. Renovar en el Real Madrid o marcharse a otro equipo a jugar los 40 partidos que espera jugar por temporada, ese es el peliagudo dilema.

El sexto mediocampista

Por un lado sopesa renovar con el Real Madrid. El club cuenta con él en los planes de futuro del equipo, Ancelotti le tiene estima y se siente querido por la afición. Pero la realidad es cruel y a día de hoy Dani Ceballos sería el sexto centrocampista del equipo. Con Kroos y Modric, renovados oficiosamente, más Camavinga, Valverde y la llegada de Jude Bellingham, que en el club se da por hecha, el sevillano sería el sexto en la lista solo por delante de Tchouameni, por ahora. Y su situación lejos de mejorar, se va a complicar con la llegada del inglés.

Ceballos ha escuchado a mucha gente antes de tomar de la decisión. Amigos, familiares, gente de su entorno futbolístico. Y hay una cosa que ha quedado clara: no quiere convertirse en el próximo Isco. El malagueño comenzó siendo un jugador clave en el Real Madrid, e incluso en la selección con Lopetegui, y terminó postergado a la irrelevancia en el club y en la selección. Hasta el punto de que hoy no tiene equipo, pese a tener solo 31 años.

Dani sabe que esta renovación de Modric y Kroos será, con toda seguridad, la última, lo que le abrirá las puertas de la titularidad en el equipo blanco, donde se encuentra muy cómodo. Especialmente este año en el que ha ganado algo de relevancia en la plantilla. Pero también es verdad que en los partidos grandes (Anfield, Camp Nou, Stamford Bridge, la final de Copa, Bernabéu ante el City…) no ha sido nunca titular. Y lo que es aún peor, si este próximo año también se limita a dar descanso al alemán y al croata, podría peligrar su convocatoria con España en año de Eurocopa por más que tenga una gran relación con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, para quien es un jugador fundamental. Pero debe ser protagonista en su club, cosa que no cumple en estos momentos.

Si no le convence la situación y opta por irse en busca de minutos, debe también elegir entre quedarse en España o marcharse al extranjero. Dani ya ha estado en Inglaterra, jugando en el Arsenal de Arteta, y, como le ocurría a Isco, no le hace mucha gracia jugar en países con otro idioma tan lejos de su gente. Son futbolistas con 'saudade', les tira la tierra y fuera de su hábitat pierden esa la alegría y el descaro cuando les embarga la 'morriña'. Arteta sigue interesado en reclutarle, el Milán preguntó por él, el Newcastle también está atento y hasta el Bayern sondeó su situación. Pero no parece que Ceballos esté por la labor de poner kilómetros de por medio.

Simeone, el Betis, Setién...

Si decide finalmente quedarse en España, pero fuera del Real Madrid, el Betis es el equipo que más insistencia ha mostrado siempre por cerrar su regreso a casa. Pero los verdiblancos están muy lejos financieramente de poder asumir las ficha que exige el status de Ceballos.

Esto invita a pensar que la vuelta al Villamarín será una escala más crepuscular en su carrera. A sus 26 años Dani ha sido sondeado por el Atlético en los últimos meses. No es el único club que ha puesto los ojos en él. Quique Setién, actualmente en el Villarreal, es un técnico que siempre le ha elogiado, aunque no coincidieran en el Betis, y Dani encaja en el estilo del Submarino. Sería un buen relevo para recoger la batuta de Parejo, que tiene 34 años. En cualquier caso no está claro que Setién siga en el banquillo castellonense, pese a tener un año más de contrato. El otro equipo que coqueteó con su fichaje fue el Sevilla, donde Monchi tendrá que reconstruir la plantilla después de un año desastroso en Liga.

Ceballos tiene la decisión en su mano. Cabeza de ratón o cola de león, porque cabeza de león en el Madrid no será, de momento. Lo que el sevillano tiene claro es que no se convertirá en el próximo Isco en el Real Madrid. Difícil decisión.