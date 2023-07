Ana Pulgarín está de vuelta. Y sus sensaciones invitan al optimismo para el atletismo extremeño y nacional. La marchadora de Azuaga estará este miércoles representando a España en la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato de Europa sub-23 que se disputa en Finlandia, prueba para la que ya había conseguido previamente la mínima tras un notable 2023 el que lleva hasta el momento.

Pulgarín está de vuelta porque sus sensaciones van siendo cada vez más positivas después de dos años de altibajos y mermada por algunas lesiones. La atleta extremeña, que defiende al Super Amara Bat vasco en clubes, se proclamó el pasado mes de marzo en Córdoba subcampeona de España de 20 kilómetros marcha en su categoría sub-23. En esta carrera, Ana compitió reviviendo sus mejores versiones de categorías inferiores, con gran ritmo y para marcar 1:36;50 horas, lo que suponía su mejor marca personal, la medalla de plata y una mínima para el Europeo de la categoría.

La confirmación de su buen momento se produjo el pasado 1 de julio en el campeonato de España sub23 de la prueba de 10 kilómetros marcha, celebrado en Tarragona. Era un test de gran exigencia porque se daban cita las grandes promesas del atletismo nacional. La azuagueña no decepcionó y demostró que está enchufada, logrando un nuevo subcampeonato nacional con un tiempo de 46:57;21 horas, reafirmando su convocatoria con la Selección Española para Finandia.

Viajó este lunes con toda la expedición española para este Europeo en la localidad finesa de Espoo. Su prueba es una de las que abre el campeonato este miércoles 12 de julio. En declaraciones al programa de Zona Mixta de Canal Extremadura, ha asegurado que «las dos últimas temporadas para mí han sido algo complicadas por temas de salud, pero es cierto que nunca he dejado de entrenar a un ritmo menor y todo ese esfuerzo me ha servido para volver arriba». Ana no se achanta. Acostumbrada a derribar grandes metas, dice apuntar alto y fijarse un objetivo de quedar, al menos, entre las ocho primeras clasificadas, es decir, obtener diploma de finalista.

Trayectoria

Estamos hablando de una de las atletas que siempre se ha cuidado como una joya por parte del atletismo extremeño. Ana creció siempre de la mano del experimentado entrenador extremeño, Juan Méndez, que la inició en la marcha siendo infantil de primer año. Cuando se marchó del Club Atletismo Almendralejo ya había sido campeona de España en categorías inferiores. Se fue a Madrid a estudiar Derecho y entrenar en la Blume. Ha sido diploma olímpico en la Olimpiada de la Juventud en Buenos Aires, oro en el campeonato de España sub-18 y sub-20 de 5.000 metros marcha y cuenta con varios episodios internacionales defendiendo a España.