¿Cómo está afrontando el verano en lo deportivo?

Este verano es un poco diferente a los anteriores, ya que normalmente siempre teníamos el mes de julio para una recuperación completa de la primera parte del año, pero este año no es posible ya que han adelantado el mundial unos 4 meses y será en septiembre, por lo que solo he tenido una semanita de descanso. Este verano toca entrenar a tope y focalizarme en preparar esta segunda parte del año.

¿Cambian los entrenamientos con las altas temperaturas?¿Habrá tiempo para disfrutar de vacaciones o viajes?

Los entrenamientos no cambian con las altas temperaturas, aunque sí es cierto que trato de mantenerme más hidratada. Suelo tomar bastantes electrólitos durante la sesión de entrenamiento para evitar calambres, porque con la deshidratación tiendo a que se me acalambren más los cuádriceps y otros músculos de las piernas. El Mundial es en septiembre, en Arabia Saudí, me va a venir bien para adecuar el cuerpo y realizar entrenamientos exigentes con altas temperaturas. Este verano el tiempo de disfrute y de vacaciones es un poco raro. He estado en Huelva y aproveché para ir a la playa, aunque lo principal fue entrenar con mi entrenador, hacer trabajo técnico y sobre todo, centrarme en la arrancada, que es en lo que quiero poner el foco de los entrenamientos. Hubo un poquito de tiempo libre durante esa semana para pisar la playa, y fue una semana de descanso en lo laboral, pero no de descanso en lo deportivo en cuanto a entrenamientos.

¿Qué balance hace de la primera parte de la temporada?

Ha sido un poco agridulce, porque llevaba seis meses preparando el europeo, y durante la competición me tuve que retirar por problemas físicos. Esto me afectó a nivel psicológico, al intentar retomar los entrenamientos fuertes para el Campeonato de España. He cerrado esta primera parte del año muy bien, pude disfrutar del Gran Prix de La Habana (Cuba), mejorando mi total olímpico en la clasificación olímpica, que era mi objetivo, mejorar el total que había obtenido anteriormente en Colombia. Psicológicamente Cuba me vino muy bien para volver a meterme en el camino de cara al Mundial.

¿Qué objetivos tiene para el segundo semestre de 2023?

Priorizar 100% el Mundial, trabajar para llegar lo mejor posible y cero de lesiones, intentar hacer una preparación muy parecida a la que tuve en el europeo, que llegué muy fuerte. Intentar llegar con la cabeza en blanco para que no me suponga un extra de presión y disfrutar mi tercer Mundial, que lo digo así en alto y parece un sueño. Pero hacer mi tercer mundial en tres años para mí es un sueño. Voy a ir a disfrutarlo, pero sobre todo voy a ir a luchar y a mejorar mi total olímpico, porque ahora es lo principal y a final de año, ver si necesito ir al Gran Prix de Qatar para seguir mejorándolo de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

¿Cómo recibió la noticia de que sería patrocinada por la FJyD este año?¿Son este tipo de reconocimientos y apoyos importantes para una deportista?

Cuando recibí la noticia de que iba a ser patrocinada por la FJyD, la verdad que me puse muy contenta. Soy de aquí de Extremadura, aunque estoy federada por Andalucía, pero tener el apoyo de tu casa para un nuevo año deportivo es un respaldo que a todos nos gusta tener. Nosotros nos centramos en entrenar, luchamos mucho en cada entrenamiento, pero dejamos de lado muchas cosas que queremos hacer pero que por tiempo o por estar con dietas, entrenamientos duros, recuperación entre sesiones, que tenemos que dormir, etc., muchas de esas cosas no las podemos hacer. Este reconocimiento y apoyo es un plus para seguir con la motivación en el día a día.

¿Cómo se vive el camino hacia la igualdad y el empoderamiento de la mujer desde un deporte como el suyo?

Pues en este deporte está cada vez mejor. Hay una igualdad brutal entre hombres y mujeres, tanto en campeonatos nacionales como internacionales. Yo creo que ya no hay diferencias, han desaparecido. Lo mismo pasa dentro de los grupos de atletas de la selección española, me siento super integrada. Todas las mujeres tenemos el mismo papel que los hombres, nos prestan la misma atención y nos dan la misma importancia. Eso es un plus en esta modalidad, que antiguamente era vista de manera tan masculina y que hayamos podido llegar a este punto en el que se tenga tanta representación femenina en la selección española, es increíble.

¿Es difícil compaginar su faceta deportiva con la profesional de gestora de un negocio?

A veces sí se me hace difícil compaginar lo deportivo con llevar un negocio (Crossfit Lagertha). Sí es cierto que tengo al lado una pareja que me hace el camino muy fácil, que me ayuda, que está conmigo y que hace que yo pueda dedicarme a lo que estoy haciendo, dar el 100% en los entrenamientos y por supuesto, salir fuera a competir o acudir a las concentraciones para la preparación de campeonatos internacionales. Yo creo que, sin él, sin Javi, no podría cumplir este sueño que estoy cumpliendo ahora mismo. Es difícil porque me paso todo el día en el gimnasio, cuando termino de trabajar. Voy a entrena, después de entrenar, vuelvo a trabajar, descanso, vuelvo a trabajar…. Es un no parar. Llego a casa muerta, pero es algo que he elegido y como es algo que me hace feliz, a veces parece que cuesta menos trabajo.

¿Qué sacrificios son los que más cuesta hacer en cuanto a ocio y relaciones familiares?

El tema es que no tengo tiempo para poder atenderlas… Yo entreno los sábados también, así que solo me queda la tarde del sábado y el domingo para disfrutar del tiempo libre. Intento disfrutarlo sobre todo en pareja, porque, aunque trabajemos juntos y nos veamos todo el día, es siempre en el mismo contexto. Intentamos salir dar una vuelta o ir a cenar, a disfrutar del domingo en familia, pero no tengo mucho tiempo para más. Es algo que se echa de menos, pero es algo que sacrificas por no salirte del camino y del sueño que una está siguiendo.