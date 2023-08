María José López: "Pedro Rocha tiene que moverse para que la federación cambie"

María José López González (Guareña, 2 de febrero de 1967) fue una de las primeras abogadas españolas que se especializó en Derecho Deportivo. Con una vasta experiencia en la materia, esta extremeña afincada en Madrid expone en esta entrevista este momento especial por el que pasa el deporte en general y el fútbol en particular. Por supuesto, no elude el ‘Caso Rubiales’, pues ella misma tiene varios frentes abiertos contra el ya expresidente federativo. Y no es tibia.

Es usted una de las mayores especialistas de Derecho Deportivo del país, incluso se podría decir que pionera. ¿Qué recuerda de aquel inicio?

Encontré un ámbito en el que los derechos labores casi no existían. La presencia de las mujeres deportistas era casi nula y luego había un marco laboral en el que la mayoría de los deportistas con afinidad casi plena no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Una de las primeras cuestiones que llevé fue cuando representé a las jugadoras del Rayo Vallecano en 2011. Había empezado en el 2007 en esto.

¿Cuánto ha cambiado el fútbol desde entonces, desde que usted empezó?

Ha ido evolucionando bastante y en realidad sigue siendo el deporte tractor que mueve al resto en nuestro país. Sigue siendo el más mediático, el más numeroso en su práctica, y se ha producido esa explotación conjunta de los derechos, que ha sido clave, cambiando desde el 2015 el paradigma. Antes había tenido que poner dinero la administración pública. Hay un antes y después del fútbol como negocio. Otra cuestión es el fútbol femenino, que no tenía esa categoría de profesionalización que ahora tiene. Hace año y medio que se consideró lo de las ligas profesionales con un convenio colectivo que se negoció a partir del 2018. Esto ha ido avanzando, pero no siempre ese desarrollo en el ámbito profesional o comercial ha ido unido a la democratización y la transparencia de las estructuras del deporte de nuestro país. Sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer.

¿Cuánto machismo ha tenido que soportar durante todo este tiempo en el aspecto profesional?

Recuerdo que, cuando trabajaba en la delegación de la Federación Extremeña de Fútbol en Cáceres, llamaban para hacer consultas legales. Me pasaban el teléfono y cuando oían la voz de una mujer colgaban. Aquello me chocaba mucho. Eso me ha pasado, pero esto va cambiando, pero más por la fuerza de la sociedad que por las propias estructuras del deporte. Y todo en positivo. Tienes que reivindicarte en cada caso, cada actuación, para que valoren que es la mujer la que tiene que tomar las decisiones o la que tiene que intervenir. Siempre hemos escuchado que hay poca presencia de la mujer en los órganos colegiados “porque tienen que cuidar a los niños”. Luego los fines de semana no pueden ir porque están con sus labores. Ese tipo de cuestiones sí. En el convenio colectivo, con todo lo que tenía que ver con la maternidad, algún que otro club dijo que “por qué os empeñáis tanto si la mayoría de las futbolistas sóis lesbianas”. Cuestiones como estas hemos tenido que sufrir y salvaguardar o combatir.

Como mujer, ¿qué opina de lo sucedido con Rubiales y la selección femenina de fútbol?

Es un esperpento, bochornoso. Es una conducta incalificable, reprochable y reprobable. Esperemos que dentro el ámbito de las instancias deportivas se tomen decisiones y que el espectáculo que se está dando por esa huida hacia adelante del presidente de la federación, ahora apartado por la FIFA, se actúe y se vea que no tiene sentido. Esta sociedad debe tomar medidas contundentes. Que no se olvide que esa foto y ese comportamiento lo ha visto todo el mundo, lo ha sufrido una jugada y lo están sufriendo mujeres futbolistas, pero al mismo tiempo la imagen referente a los valores es muy mala.

Como extremeña, ¿qué le parece que Pedro Rocha sea el nuevo presidente?

Le deseo suerte para que haga las cosas que se deben de hacer desde el marco legal en el que Pedro Rocha tiene que moverse para que esta federación cambie, y lo haga de forma exponencial. Tengo que recordar que como responsable de los servicios jurídicos de la Asociación de Futbolistas Españoles que tengo varios procedimientos judiciales entablados, como lo de Majadahonda por los casos de la presunta corrupción o administración desleal; el caso de lo ocurrido Salobreña o el detective que nos puso, además de las posibles comisiones del tema de Arabia Saudí.

¿Cuándo habrá una verdadera igualdad en el deporte entre hombres y mujeres?

Es complicado, pero está más cerca. Antes no había mujeres profesionales y ya sí hay contratos profesionales. Hay un marco laboral en el que ellas participan igual que los compañeros. Otra cuestión es la igualdad retributiva, que eso viene establecido por ley y decretos. De momento, la brecha salarial está a años luz hasta que se pueda romper, pero sí es importante iniciar todo el camino del Derecho para la conciliación de esos derechos laborales de las jugadoras. Existe un convenio colectivo del fútbol femenino, pero falta el de baloncesto, balonmano, voleibol… todo eso da idea de que hay tanta distancia entre el hombre profesional y la mujer profesional. Y esto es clave para que esa mujer pueda liderar órganos de representación. No hay continuidad porque no hay representación en las federaciones e instituciones.

En octubre será integrante de la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol de FIFA. ¿Qué papel real hará?

Se aprobó el nuevo reglamento del agentes FIFA y una de las medidas fue crear una cámara que resuelva esos conflictos entre clubs, federaciones, agentes y futbolistas. Nosotros, como miembros juzgadores de esa cámara, tendremos que resolver en aplicación de ese reglamento.

¿Qué perspectiva puede ver sobre el deporte extremeño desde su óptica de experta afincada en Madrid?

Tenemos varios grandes deportistas. Recientemente hemos disfrutado con un campeón del mundo en atletismo (Álvaro Martín) o también una campeona mundial en piragüismo (Estefanía Fernández). Es evidente que se ha evolucionado. Es fundamental que la administración, con el nuevo Gobierno, ayude a la consolidación definitiva de esas carreras. Están demostrando que tienen gran nivel, pero hay que protegerlos y darles un marco, una seguridad jurídica y un apoyo económico para que sigan practicando deporte y compatibilizarlo con algo fundamental: la formación y sus estudios. La Universidad de Extremadura debe ayudar a la compatibilización.