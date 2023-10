El internacional español y capitán del Sevilla, Jesús Navas, fue el primero en comparecer en rueda de prensa en el estadio sevillano de La Cartuja para analizar el choque que medirá este jueves a España y Escocia (21:00), en partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.

Para Navas, a sus 37 años, "cada momento en la selección es especial y si es en Sevilla mucho más. Estoy encantando con este partido aquí ante Escocia y poder estar en él. es un orgullo seguir al máximo nivel y poder darlo todo por la selección porque estamos todos a una".

Ramos quiere volver

El sevillista no escondió que ha hablado con Sergio Ramos de la posibilidad de que el central regrese a la selección. "Sergio me ha dicho que quiere volver a la selección, es su sueño y sí le gustaría. No he hablado hoy con Sergio sobre si estará aquí o estará afuera mañana (jueves) en el partido . Tenemos un partido muy importante y ojalá disfrutemos de él".

Navas tuvo palabras para la nueva generación de jóvenes que han llegado a la selección: "Sé la ilusión que tienen Lamine, Gavi y la gente joven porque lo he vivido en primera persona en su día. Lo quieren dar todo por la selección y es muy bonito poder trabajar con ellos". Sobre qué le queda del Navas que empezaba, el lateral reveló que "me quedan las ilusión y las ganas del prinicipio. Estar aquí es una ocasión especial para mi y sigo con todas la fuerzas para seguir ayudando. Ya se vio en la Nations League las ganas tremendas que tuvimos de conseguir el títiulo y todos tenemos ganas de ganar más cosas".

Su receta del éxito

El sevillista terminó hablando de si mismo, algo que no acostumbra. Primero confirmó que sigue jugando con problemas de cadera: "Las molestias en la cadera son algo con lo que tengo que convivir desde hace tres años. Sigo trabajando para estar al máximo y estar a disposición del entrenador". Y concluyó explicando porque no se da más importancia a sí mismo pese a aser el único jugador del fútbol mundial que ha ganado Mundial, Eurocopa y Nations League: "Lo que me ha hecho llegar hasta aquí es la humildad, es lo que me han incuilcado mi familia, mujer e hijos. No creerme más que nadie y seguir trabajando".