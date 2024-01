En septiembre de 2017, Arabia Saudí levantó la prohibición que impedía conducir a las mujeres. Ese mismo año también pudieron acceder al cine tras 35 años de prohibición. En 2021 empezó la primera liga femenina. En 2022 la selección jugó su primer partido internacional. Estas fechas resumen la 'revolución' que vive el país que estos días acoge la Supercopa. Queda un larguísimo camino por recorrer, pero comparado con lo vivido hasta entonces es como un viaje en el tiempo. La construcción del fútbol femenino en Arabia Saudí es una realidad y tiene un importante acento español.

En diciembre, Lluís Cortes, exentrenador del FC Barcelona y exseleccionador de Ucrania, asumió las riendas de la selección femenina de Arabia Saudí. En la primera división de la liga local entrenan dos técnicos: Ana Junyent, la única preparadora de la categoría (Al-Riyadh), y David Cabildo, entrenador del Eastern Flames, el primer equipo de Arabia de fútbol femenino. Fue fundado en 2006, cuando un equipo de mujeres no era una opción. La oportunidad la generaron Maram Al-Butairi, empresaria saudí, y Karina Chapa, su socia estadounidense.

Trabajar desde cero, pero con la máxima motivación

El Eastern Flames, institucionalmente Shulat Alsharqia FC, está en Dammam, la cuarta ciudad más poblada del país, y situada al este del mismo. "El estadio del fútbol es muy inicial. No hay una formación previa. Están empezando desde abajo, con cosas muy básicas. Yo ya estuve en Colombia trabajando, pero allí había chicas que jugaban con chicos", cuenta a Prensa Ibérica David Cabildo, quien tiene experiencia en la Juventus, el Arsenal, el Deportivo Pereira colombiano o en el Líbano.

El técnico español explica que hay una diferencia importante entre las jugadoras. Hay algunas con contrato profesional, pero no tienen un bagaje amplio. Los clubes pueden tener siete jugadoras extranjeras, de las cuales cuatro pueden estar en el campo al mismo tiempo. A pesar de lo primario del desarrollo, la apuesta económica -Cabildo reconoce que está mejor remunerado que en otras ligas- y la predisposición de las jugadoras sirven de motivación.

"Se necesita paciencia. Pero en el fútbol femenino ya de por sí las jugadoras tienen muchas ganas de aprender. Cuando les hablas prestan la máxima atención. Son muy proactivas. Te preguntan por aspectos para trabajar o mejorar. Esto hace que evolucionen rápido. Ponen mucha pasión, algo que en el fútbol masculino no me he encontrado tanto", relata Cabildo, quien llegó a Arabia Saudí con la prudencia a la que invita un país que se ha abierto al mundo en los años recientes como nunca había hecho.

Todos los partidos se retransmiten por televisión

"Iba muy asustado. Algunos me decían que tuviera cuidado. Yo ya había estado en el Líbano. En general, es muy parecido. El contacto físico es diferente. La imagen de un entrenador pasándole el brazo por encima a un futbolista no se da. Por lo demás, es igual. Existen bromas y risas", comenta el entrenador español sobre la proxémica con la plantilla del Eastern Flames. La otra gran diferencia está en la vestimenta.

"Esto tiene que ver bastante con las familias. Si provienen de entornos más conservadores van más tapadas. Juegan con medias para no mostrar las piernas. Las futbolistas extranjeras no tienen por qué hacerlo", explica el entrenador principal del equipo femenino saudí, donde trabajan otras mujeres como una fisioterapeuta, una psicóloga o personal de administración. "Es mucho menos radical de lo que se vende", argumenta Cabildo.

El preparador asegura que hay muchas más aficionadas de lo que se piensa, por lo que ve el presente siempre con la perspectiva del pasado reciente. De hecho, ofrece un ejemplo significativo para entender el fútbol femenino de Arabia Saudí. "Todos los partidos se retransmiten por la televisión. Los contenidos se potencian bastante por redes sociales", aclara Cabildo.

Un equipo de fútbol base para cubrir las bajas del Eastern Flames

El operador Saudi Telecom Company, que en septiembre de 2023 se hizo con el 10% del capital de la española Telefónica, es el encargado de emitir los encuentros de la Premier League femenina de Arabia. En otras ligas con más trayectoria, tal que la Liga F, se tardó en tener una cobertura total de una competición en la que el objetivo del Eastern Flames FC de David Cabildo es la permanencia. Solo desciende un equipo en esta categoría de ocho equipos, pero el papel de pionero -y trabajar bien- perjudica a este club, el granero del resto del torneo.

"El objetivo principal es no bajar y preparar fuerza base para el asalto la siguiente temporada. Se nos fueron muchas titulares -justo después de aterrizar Cabildo en el proyecto- y nos enfrentamos a equipos mucho más importantes que el nuestro", explica. El líder de la Women's Premier League es el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y por detrás figura el Al-Hilal de Neymar Jr. Sin embargo, el del Eastern Flames es el gran proyecto estratégico del fútbol femenino saudí.

El equipo de Cabildo tiene un equipo sub-17 que le ha permitido cubrir las habituales bajas que se producen por el interés de los clubes más grandes. Este balón de oxígeno se ha convertido en el pulmón de las categorías inferiores de la selección saudí. La Federación de Fútbol de Arabia Saudita abrió el camino con la contratación de la alemana Monika Staab, que ya había participado en la creación de la selección femenina de Qatar.

Arabia Saudí tendrá tres categorías para el fútbol femenino

Fue creada al calor del Mundial de 2022, pero terminó siendo un fiasco. A día de hoy no tiene actividad. Arabia Saudí, que organizará la cita de 2034, tiene, a priori, un enfoque diferente. Va por delante de los mínimos exigidos y confía en que el fútbol femenino sea una rama más del árbol que es el plan Saudi Vision 2030 que se anuncia por todo Riad. De hecho, una tercera categoría será una realidad en breve en el 'futfem' del país.

"Cuando quieren algo, lo hacen muy rápido. Ponen un bloque y al poco ya tienen el edificio. El proceso me recuerda al vivido en Dubai. Se han abierto en temas muy conservadores. En pocos años lograrán cambiar el fútbol femenino", ambiciona Cabildo, uno de los arquitectos que ha puesto la primera piedra de una disciplina que, hasta hace nada, era imposible de imaginar en un estado que avanza a través del balón.