La base del Al-Qázeres Laura Chahrour, el baloncesto más intimista

Dice la protagonista que un complicado día de septiembre de 2022 tomó la decisión. «El mismo día que supe lo de la lesión decidí hacer el libro, ha sido un proceso instantáneo. Siempre me gustó escribir, pero nunca tuve la iniciativa de crear un proyecto así, tan personal. Pensé que era un buen momento, aunque al final el libro va enfocado a toda mi trayectoria desde que empecé a jugar al baloncesto». Lo explica Laura Chahour (Valencia, 25 de marzo de 1995). La base del Alter Enersun Al-Qázeres ha escrito 'Dirigiendo la cancha', una publicación de 146 páginas de la que la jugadora del club extremeño de Liga Challenge está especialmente orgullosa.

Chahrour, en proceso de recuperación de otra lesión, en este caso la rotura del menisco interno de su rodilla derecha, espera estar de nuevo en las pistas en menos de un mes y medio. Mientras, apura los plazos («estoy muy contenta, va todo a pasos agigantados») y habla desde su ciudad natal sobre su obra. «Escribo sobre los sitios donde he ido pasando, de cómo he ido enfocando el baloncesto en mi vida y los riesgos que he ido tomando con mis decisiones. Me pareció una buena idea porque iba a tener una temporada de parón y quería aprovecharla haciendo algo productivo y que me sintiera bien conmigo misma», recalca esta jugadora de amplio currículum dentro y fuera de España.

Suiza, Líbano y un amplio ramillete de clubs españoles, esta base formada en el mítico y extinto Ros Casares es entrenadora personal y preparadora de educación física, todo ello hecho en cursos a distancia. «No he ido a la universidad porque siempre he estado de un sitio a otro y no me compensaba una carrera de años», cuenta esta entusiasta deportista que, analiza, «siempre me ha gustado lo de escribir por lo personal. También dibujar. Me he decantado por la escritura y así lo he plasmado al mundo. Era una buena oportunidad».

Muy personal

Una vez terminada la obra, relata, «a la editorial le envié una copia cuando había terminado. Les pareció un proyecto chulo y a partir de ahí empezaron a trabajar en correcciones. La historia no la tocan, modifican algunas palabras. No he recibido ayuda de mi entorno, quise hacerlo yo personalmente», comenta.

El proceso de todo ello ha sido muy especial y no poco meditado. «A medida que iba escribiendo los capítulos me tenía que ir poniendo en la piel de aquella Laura. No es lo mismo la perspectiva que tengo ahora que cuando era pequeña o adolescente. Me he ido amoldando a cada capítulo y he intentado plasmar cómo me he sentido en cada momento».

«El proceso de la recuperación del cruzado personalmente no fue duro. Siempre tuve la mente fría y sabía en el momento en el que estaba y lo que tenía que hacer. Me enfoqué y saqué todo mi trabajo», dice con orgullo.

¿La base levantina siempre ha tenido claro que quería ser jugadora de baloncesto? «Así comienza mi libro. No sabía lo que era este deporte hasta que me tuve que tragar, por así decirlo, muchos entrenamientos de mi hermano mayor. Así me empezó a gustar. Mi hermano Daniel empezó a hacer baloncesto en el barrio y no llegó a ninguna categoría profesional porque estaba más centrado en los estudios». Tiene también una hermana pequeña, Noor, que igualmente jugó al básket por sus hermanos. «Se le daba muy bien y estuvo en el Valencia Basket hasta que por temas personales decidió cambiar de deporte».

Cuestionada sobre hasta cuándo estará en el baloncesto, argumenta: «No me lo he planteado al 100 por 100. La cabeza da mil vueltas, pero nunca he sentido las ganas de tomar una decisión radical porque al final la mente puede ir por un lado y el cuerpo por otro. Tengo que buscar una conexión y estar de acuerdo conmigo misma y tomar una decisión en cuanto a seguir o dejarlo. Supongo que cuando llegue ese momento tomaré la decisión correcta».

Oscuridad

¿Ha habido algún momento en el que ha querido dejar el baloncesto? «Muchas veces. Es lo que trato de transmitir: la vida deportiva no es toda la de color. Hay mucha oscuridad y hay que saber estar en esa oscuridad». comenta la jugadora levantina.

Sobre su experiencia en el Al-Qázeres afirma que “hablo de Cáceres al final del libro teniendo en cuenta que lo escribo cuando me lesiono. Al Al-Qázeres le recuerdo con buenas palabras, no puedo decir nada más».

En torno a su equipo, esto dice de la temporada actual. «Está consolidado en los primeros puestos, haciendo una temporada increíble. El inicio de la segunda vuelta el otro día en Estepona fue un desliz. No debería confiarse el equipo porque en esta liga puedes ganar y perder contra todo el mundo. Es un gran equipo y estoy segura que se va a mantener arriba».

Chahrour resume su publicación: «Es un libro de experiencias, de superación personal, motivador, que te descubre el mundo de la disciplina, que a mí me ha salvado en muchas ocasiones y que espero que le guste mucho a cualquier tipo de lector porque está enfocado para eso». Este es el mensaje final de una obra que se puede adquirir en las plataformas de Amazon, Fnac y El Corte Inglés.