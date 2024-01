El Don Benito se queda en solitario al frente de la tabla, tras vencer 2-1 al Olivenza y aprovechar que el Coria empató en su visita al Don Álvaro (1-1). Después de cuatro jornadas con los mismos puntos, ahora suma 45 el Don Benito y 43 el Coria; en todo caso la apasionante disputa por la primera plaza y el ascenso directo se mantiene entre ambos en la Tercera Federación extremeña.

Tras completarse la jornada 19, disputada este último domingo de enero, el Moralo aguanta en la tercera plaza. Empató 1-1 en su visita al Castuera, que a su vez también se mantiene en el quinteto de cabeza, al que vuelve el Villafranca tras superar 4-0 al Montehermoso. Además lograron su primera victoria de la temporada fuera de casa el Jerez (0-2 en Fuente de Cantos) y el Jaraíz (0-1 en Azuaga); dato relevante también fue el triunfo del colista Racing Valverdeño (1-0 al Trujillo).

Don Benito 2-Olivenza 1

Doblete de Osama (ya suma 11 goles) para un triunfo con el premio del liderato en solitario para el Don Benito; con cuatro victorias seguidas tiene la mejor racha en vigor de esta liga. Juanma marcó el 2-1, a un cuarto de hora del final, para darle emoción al tramo decisivo del choque. El Olivenza pese a perder sigue formando parte del igualadísimo grupo de aspirantes al ‘playoff’. Además, se homenajeó al excalabazón Alex Herrera, ahora en el Olivenza.

Don Álvaro 1-Coria 1

Había ganado el Coria sus seis encuentros anteriores, pero esta vez no pasó del empate en la cancha de un combativo Don Álvaro, que además se adelantó con el 1-0 de Juanma (minuto 28). Antes del intermedio Mercadal hizo el 1-1 (minuto 40) y no aprovechó el equipo visitante un penalti a favor. El empate le priva al Coria del coliderato y no le permite al Don Álvaro salir del trío de descenso directo.

Castuera 1-Moralo 1

Duelo en la zona noble resuelto con reparto de puntos que les sirve a los dos para seguir en esos puestos de playoff. El 1-0 fue un autogol de Ezequiel (minuto 32), llegándose al intermedio con la ventaja local. Hasta el 87 no empataron los de Navalmoral con el tanto de Sixtus.

Azuaga 0-Jaraíz 1

Histórico primer triunfo como visitante del Jaraíz en la temporada de su debut en Tercera. Fabio, en el descuento de la primera parte, anotó el único gol del encuentro. Ganan aire los veratos con estos tres puntos, mientras que el Azuaga se encasquilla acumulando ya cinco jornadas sin ganar.

Villafranca 4-Montehermoso 0 /Fue el resultado más abultado de la jornada. Nacho Mena puso el 1-0 al intermedio; tras la reanudación marcaron Pavón, Alberto Núñez en propia meta y Baaqi. El Villafranca escala de esta manera a la cuarta plaza de la clasificaci´n mientras que sigue complicándose el Montehermoso que ya no es el del primer tramo del campeonato liguero.

Diocesano 1-Arroyo 1

En duelo de cercanías otro empate con el mismo resultado en esta jornada. Rubén adelantó a los de Cáceres (minuto 15) y Gabri puso la igualada definitiva (minuto 71). El Dioce sigue en zona peligrosa de la tabla y el equipo de Arroyo de la Luz pegado al grupo de cabeza.

Fuente de Cantos 0-Jerez 2

Casi cinco meses después de iniciarse el campeonato sigue el Fuente de Cantos sin ganar en casa; además fue el único que no puntuó de los de la zona baja. Doblete de Chema Chávez (minutos 6 y 41) para el Jerez que añoraba ganar como visitante, y suma tres puntos para buscar la salida a sus problemas clasificatorios.

Racing Valverdeño 1-Trujillo 0

Se reencontró con el triunfo el equipo de Valverde de Leganés que ganó gracias al tanto de Roberto en el minuto 54; no deja la última plaza pero reduce las distancias con varios rivales directos. Ocho jornadas sin perder llevaba por su parte el Trujillo que se queda en el centro de la clasificación.

Atlético Pueblonuevo 2-Calamonte 1

Puntos vitales para los de Pueblonuevo del Guadiana con los que salen del trío de cola. El Calamonte, que no perdía desde noviembre, cierra ahora el competido grupo de aspirantes al quinteto de cabeza. Los tres goles en la primera parte: Poti hizo el 1-0, Juanfe el 1-1 y Alberto el definitivo tanto dl 2-1. H