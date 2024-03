Acosta: "El adelantamiento a Márquez fue como perder la virginidad"

Los ecos de la gran y prometedora actuación del bicampeón del mundo de Moto3 y Moto2, Pedro Acosta, en el Gran Premio de Catar, celebrado, el pasado domingo, en la noche catarí continúan provocando admiración entre los más de mil habitantes del ‘paddock’ de MotoGP.

Admiración, que no sorpresa, pues todo el mundo esperaba algo así. Pese a que todas las comparaciones son odiosas, el ‘tiburón de Mazarrón'', algo más joven que Marc Márquez cuando, en el 2013, el catalán debutó en el mismo gran premio, acabó en la novena posición el domingo, lejos del podio conquistado en su primer GP en MotoGP por el joven de Cervera (Lleida), tercero tras Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.

Ni que decir tiene que Acosta estaba muy contento al acabar la carrera, aunque tuvo que ser la algarabía que se formó en el boxe del equipo Tech3 GasGas la que le convenció de que, en efecto, había hecho una gran carrera, ciertamente de más a menos (“me equivoque en la gestión de la carrera, no solo en desgastar los neumáticos”), pero muy convincente.

Duró lo que duró

El ‘tiburón’, que si por algo se ha distinguido desde que llegó al Mundial con solo 16 años es por no retener su lengua, volvió a pasarse, tal vez, de eufórico cuando definió el adelantamiento que le hizo a Marc Márquez y que le duró muy poco. “El adelantamiento a Marc ha durado lo que tenía que durar. Ha sido como perder la virginidad: todo empieza a ser muy bonito y, luego, es todo un desastre. No podía acabar tan bien el cuento”. Acosta superó al mayor de los Márquez en la vuelta 12 y el ocho veces campeón del mundo lo pasó, en la 14, recuperando su posición (4º).

“Tenemos que estar contentos”, siguió explicando el piloto murciano. “Desde Moto3 que no me lo pasaba tan bien, pues en los dos años en Moto2, apenas podías adelantar. Y, ahora, llegas a MotoGP y, en la primera carrera, adelantas a un montón de gente. Y no solo han sido los adelantamientos, ha sido sentirte cómodo, bien, rápido, metido entre ellos, con su mismo ritmo. Todo eso ha sido impresionante”.

Pedro Acosta (GasGas), en Losail (Catar). / GasGas Media

“No tengo palabras para definir la actuación de Pedro, de verdad, pues desde que llegó al equipo y se subió a la GasGas no ha dejado de sorprenderme, día tras día, sesión tras sesión, hace cosas increíbles y, lo que es mejor, con una seguridad, confianza y soltura tremendas”, comentó el francés Hervé Poncharal, máximo responsable del equipo ‘satélite’ de la firma austriaca KTM. La espectacularidad de Acosta y las enorme expectativas que ha provocado su llegada a MotoGP ha hecho que tanto la compañía Dorna, organizadora del Mundial, como le firma Red Bull, patrocinadora principal de la factoría KTM, estén ya elaborando, desde que pisó MotoGP, dos amplias docuseries sobre el muchacho de Mazarrón.

“No hizo una salida muy buena, normal, pues es lo que más cuesta de aprender en MotoGP, pero su remontada fue increíble. No cometió un solo error. Perdió algo así como tres segundos en las tres primeras vueltas y, luego, mantuvo esa diferencia con los de cabeza, sin perder nada más. Sus tiempos por vuelta fueron siempre muy similares a los de Jorge Martín, Brad Binder y Aleix Espargaró, es decir, de los pilotos que acompañaron en el podio a ‘Pecco’ Bagnaia, y eso fue muy impresionante”.

"Pedro ha nacido para esto. Es un piloto MotoGP nato. No le importa llevar una moto pesada, con cientos de caballos, con un montón de mandos y tecnología. Pilota con un desparpajo tremendo" Hervé Poncharal — Responsable de la escuderia Tech3 Gas Gas

Para Poncharal, Acosta demostró, en su primer fin de semana en la máxima categoría, que es un piloto de MotoGP ¡ya! Todo el mundo decía que al ‘tiburón’ no le costaría nada, todo lo contrario, adaptarse a una moto grandes, pues todos sus entrenamientos en Almeria han sido siempre, incluso de muy joven, con motos grandes.

“Cuando llegó al boxe le preguntas que tal había ido todo, si le había parecido difícil competir con los mejores y nos dijo que no, que no, ‘estuvo bien, me divertí mucho’, comentó con su desparpajo habitual”, añadió el jefe de Tech3. “Es tremendo que para él sea tan fácil pilotar una moto con tantos caballos, dispositivos por todas partes y metido en medio de un montón de pilotos que llevan un montón de años compitiendo en esas condiciones. Es evidente que este chico ha nacido para esto. Tiene un ADN muy, muy, especial. Es un piloto de MotoGP nato. Pilota como habla, con un desparpajo tremendo”.