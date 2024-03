Cobos insiste en que el Cacereño tiene que mirar "abajo" antes que "arriba"

El siempre prudente Julio Cobos prefiere no pensar en hipótesis sobre qué hubiera ocurrido si la actual plantilla hubiera estado al principio “porque no conduce a nada”. El técnico del Cacereño no se sale de su discurso: sigue mirando “abajo” antes que “arriba”. Antes de viajar a Segovia, donde juega el domingo a las 18.00 horas, el entrenador verde recuerda que aún no se ha logrado la permanencia.

¿Si su equipo hubiera estado así, como está ahora, hubiera pensado en estar en condiciones de subir?, se le preguntó este jueves directamente. “No lo sé. Es algo que no me planteo en estos momentos. Hay muchísima igualdad y en el fútbol las diferencias las marcan los pequeños detalles. Hay años en los que esa pizca de suerte que hay que tener en la vida, no solamente en el fútbol, en todo, no te acompaña”.

Y Cobos se remite a lo que está ocurriendo. “Por poner un ejemplo, el partido pasado ante el Badajoz el año pasado lo hubiéramos terminado ganando porque la flecha la teníamos para arriba. En cambio, este año nos cuesta mucho más. No fuimos capaces de ganarlo, aunque bajo mi punto de vista fuimos mejores que ellos. Esos pequeños detalles son los que te hacen estar más arriba o más abajo. Este año nos ha tocado pelear por esto y me dedico a pensar en ello, no en lo que podría haber sido porque no conduce a nada”.

¿Dónde mira más, arriba o abajo? Y es rotundo. “Abajo. Este año no hemos estado, salvo las tres primeras jornadas, en la fase de ascenso. Desde ahí siempre zona media o baja. Hay que intentar huir de ahí lo antes posible. Quiero alejarme lo antes posible de esos puestos”, dice con contundencia el de Valdehornillos.

Viñuela

Preguntado por la baja del extremo Fran Viñuela para lo que queda de liga, asume que es una ausencia importante, pero huye del dramatismo. “Es un jugador que ha sumado goles y que es el que más asistencias de gol ha dado. Estaba en un buen momento, pero siempre digo lo mismo cuando pasan estas cosas: cuando haces un equipo, cuando no están unos están otros. No me gusta acordarme de los que no puedo disponer. Me gustaría poder contar con todos porque eso es bueno para el equipo, y no sólo por los partidos, sino por los entrenamientos, pero ocurren estas cosas. Desearle lo mejor y que se recupere lo antes posible.

Para suplirle, agrega, “tiraremos con lo que hay. Pondremos a otro, que seguramente lo haga igual o mejor”. ¿Adelantar a Emi? El técnico asegura que no lo hará. “Tenemos otras alternativas con otros jugadores que pueden suplir su baja, como Jorge (Barba) o Carri (Carrillo), cambiar el sistema, podemos hacer diferentes cosas”.

Mientras, Karim sigue en su proceso de recuperación y no viajará a Segovia. En principio, estará para el derbi ante el Montijo en diez días.

