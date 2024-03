El Mérida se propone no hacer aguas ante el Córdoba

El agua en forma de lluvias está siendo la infausta protagonista de la Semana Santa emeritense durante este año, una semana de pasión que se verá interrumpida este sábado (20.00 horas) por el importante encuentro en el que el feudo romano el Mérida recibe al Córdoba, en el que se prevé un gran ambiente. De hecho, desde la capital cordobesa serán cientos los aficionados que estén en la grada del coliseo de la capital extremeña.

El Córdoba es el equipo más en forma del grupo y llega a la cita en una racha de once partidos sin perder con tres empates y ocho victorias, las últimas cinco de manera consecutiva. A pesar de lo cual, los emeritenses quieren volver a la senda de la victoria tras sus dos derrotas consecutivas, lo que le haría dormir fuera del descenso y meter presión a todos sus rivales que juegan el domingo. Será duda Elejalde hasta el último momento y no estarán Padilla y Álvaro Juan.

La clave para David Rocha es que «volvamos a tener nivel competitivo en defensa porque sabemos que el sábado vamos a tener que pasar mucho tiempo defendiendo el área porque el Córdoba te somete mucho». Un nivel que se ha perdido en los dos últimos choques y que Rocha confía en recuperar «por cómo los estoy viendo entrenar, pero si vuelve a pasar, tendremos un problema de cara al futuro». El técnico entiende que no hay que hacer un especial trabajo de motivación previo porque «va a haber un gran ambiente y el rival te va a obligar a salir con los cinco sentidos».

Cuando los resultados estaban siendo buenos, desde el cuerpo técnico se defendía aquello de no tocar lo que funciona, ahora que ha cambiado la racha y que hay futbolista que han bajado un poco su nivel, se prevé que haya modificaciones en el once. Para los laterales, es prácticamente seguro que volverá Pipe. Ante los extremos más incisivos del grupo, es posible que juegue en el flanco zurdo y Beneit se mantenga en el derecho. La otra opción es que el propio Pipe se vaya a su lateral habitual y entre Llácer, que la semana pasada no jugó por molestias.

Con la plena recuperación de Bonaque, la otra duda es cuál será la pareja de centrales. Parece que la dupla Bourdal-Bonaque puede ser la elegida, tal y como acabó el choque en Huelva la semana pasada. Si Beneit dejara el lateral, sería para reforzar el centro del campo, bien en el doble pivote, por Juanjo Sánchez, o como segundo punta, por Mizzian o Chuma.

Más allá de los jugadores elegidos, «la idea va a seguir siendo igual, aunque las características de los jugadores pueden cambiar el dibujo». Dichas ideas pasan por «intentar apretar arriba, que no estén cómodos y, a partir de ahí, ser muy verticales». Rocha espera un partido «parecido al día del Castellón, hay cosas similares entre los dos equipos, pero también diferentes. El Castellón la mueve mucho más y el Córdoba es más vertical, sobre todo por fuera».

Por su parte, Iván Ania, técnico cordobesista, espera «un partido difícil porque los dos necesitamos ganar». Preveía que «va a ser muy disputado, posiblemente podamos ser en muchas fases dominadores, pero ellos juegan con dos puntas y muy vertical, que llega al ataque con mucha gente y tendremos que estar muy atentos a esas situaciones». Casas es duda.

Mérida: Juan Palomares, Pipe, Bourdal, Bonaque, Llácer, Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval, Beneit y Chuma. Córdoba: Carlos Marín, Albarrán, Lapeña, Mati Barboza, José Calderón, Diarra, Álex Sala, Carracedo, Simo, Kike Márquez y Zalazar. Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité Vasco). Estadio: Romano José Fouto. Hora: 20.00.

