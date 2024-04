«Arriesgar por el objetivo ponía en riesgo la viabilidad del Montijo»

Emilio Blanco y Antonio Tomillo se muestran más tranquilos que nunca. Saben perfectamente que el Montijo está a punto de culminar su descenso a Tercera tras tres años en Segunda Federación que han brindado a una localidad codearse con capitales de provincias españolas. Pero todo sueño tiene un despertar. Y el del Montijo va a llegar en las próximas semanas. Posiblemente, ese descenso, pueda consumarse este domingo en Cáceres. Ya es lo de menos.

Emilio y Antonio, presidente del club y máximo accionista, respectivamente, asumen dicho descenso. Son conscientes que, durante tres años, el Montijo ha jugado en una liga privilegiada, pero la gestión de club en una categoría así requiere de más apoyos y, sobre todo, de una línea estratégica muy definida. Y ahora caminan hacia dicha estrategia.

«No han salido las cosas como nos hubiera gustado, pero hay que asumirlo porque esto es deporte. En el caso del descenso, organizaremos un proyecto en Tercera con mucha ilusión» dice Emilio Blanco.

Ambos saben que hay gente que no les cree. Y muchos otros que piensan que este descenso va a acabar con el Montijo. «Hemos escuchado muchas veces que el Montijo va a desaparecer. Me lo tomo con humor porque quien lo dice, no conoce la realidad del club. Quizá ha sido un error no explicarnos antes», comenta Emilio. Tomillo se muestra más contundente al respecto: «El aficionado debe tener motivos para estar tranquilo. Si esto me lo preguntas hace un año, no te podría decir lo mismo. Pero este año no hemos hecho locuras. A nivel deportivo, la situación es delicada, pero a nivel financiero, el club está en el mejor momento de los últimos cuatro años», asegura.

El mercado invernal permitió al Montijo soltar lastre de jugadores veteranos y fichas altas que estrangulaban a la economía del club. «Teníamos que aprender de los errores del año pasado. Hicimos un presupuesto muy austero. No hemos querido arriesgar por un objetivo deportivo que, de no conseguirlo, comprometía el futuro de la institución» aclara el máximo accionista.

Es más, la conversión en sociedad anónima deportiva ha sido clave para reconducir los números. «Una SAD es una garantía para los seguidores de un club. Hay que registrar cuentas, auditarlas y dar trasparencia. Creo firmemente en las SAD, pero no en el control absoluto de los clubes. De ahí que el camino sea democratizar el club. Pero para captar capitales, la SAD es presente y futuro si queremos crecer».

Hay gente que relaciona tener una SAD con poder vender un club. «Interés hemos tenido por el Montijo. Y sigue habiéndolo, pero quizá ahora no es el momento de afrontar ese paso. Estamos equilibrando las cuentas y queremos sanear por completo al Montijo. A partir de ahí, estamos escuchando a aquellos que vengan a sumar».

El plan

Reconocen ambos que el Montijo cambia radicalmente de estrategia deportiva para los próximos años. La idea se centrará ahora en apostar por jugadores jóvenes, apuestas de futuro que puedan ver en el Montijo un escaparate para revolarizarse trabajando dentro de una metodología profesional. «El Montijo, como club, tiene dos formas de revalorizarse y tener atractivo. Por un lado, subiendo de categorías. Y por otro lado, con sus jugadores. Si nos centramos en el jugador, lo segundo puede llevarnos a lo primero. Si tenemos paciencia, llegarán grandes cosas al Montijo», dice Tomillo.

El fútbol base es una asignatura pendiente en el club. Y ambos lo reconocen. «Cuando logramos el ascenso, nos centramos en el primer equipo y desatendimos el fútbol base. Fue un error, pero tenemos potencial para recuperar al Montijo como una potencia en cantera» dice Tomillo.

Afición

En cuanto a la masa social del club, Emilio dice estar satisfecho porque el 95% de los seguidores tienen una actitud positiva sobre el club. Sin embargo, asume que han de fortalecer «el sentimiento de pertenencia. La comunicación con nuestros seguidores debe ser más fluida y trasparente. Y a nivel accionarial, hay que buscar una fórmula para que el aficionado del Montijo tenga voz y voto en las decisiones del club. Eso es a lo que llamamos democratizar esta entidad. Que la gente considere al Montijo como algo suyo» comenta Emilio Blanco.

Tomillo también ve al Montijo como una plaza y un lugar con mucho potencial. Sabe que las instalaciones son antiguas, «pero están en pleno corazón de Montijo y con una superficie de casi 30.000 metros cuadrados en suelo residencial. Tiene posibilidades esta ciudad de tener las mejores instalaciones deportivas de Extremadura. Para eso, hay que pensar en grande, como dice nuestro eslogan. Tenemos una gran ubicación en la región».

Emilio considera que, en la balanza, hay más cosas buenas que malas que pesan a favor de seguir en el Montijo. Y Tomillo lo tiene claro: «Esto es un aprendizaje. Ahora mismo estamos más preparado que hace ocho años cuando llegamos. Han sido años difíciles, pero nos van a venir muy bien para el futuro».

