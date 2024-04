El técnico del Cáceres lamenta que otra victoria se escurriese entre los dedos

Arturo Álvarez, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, mostró su frustración tras la derrota de su equipo en la pista del San Pablo Burgos (109-102) después de dos prórrogas. «Creo que hemos dominado prácticamente casi todo el partido, pero nos ha vuelto a pesar esa losa y hemos fallado tres tiros para ganar», apuntó, reconociendo que se se marchó «con un agrio sabor de boca porque creo que de una vez lo merecíamos, ¿no?».

El técnico recordó las dificultades con las que se afrontó el choque, incluyendo la lesión de Gael Bonilla que le impidió apenas jugar en la segunda parte. «La gasolina en la última prórroga creo que se quedó corta, pero tengo que felicitar al equipo porque ha hecho un súper esfuerzo entre un grandísimo equipo, en un escenario y una ciudad de basket».

Contó que no suele entrar en el vestuario tras los partidos «porque creo que cuando el equipo gana no me necesita y cuando el equipo pierde yo creo que ellos mismos y sus cabezas están funcionando. Lo más correcto yo creo que es llegar tras el primer entrenamiento es felicitarlos y hacerles ver lo que hemos hecho mal y que es solo un partido, pero creo que es un partido que les tiene que llenar de orgullo ante unos jugadorazos y un público increíble. Haberlo tenido en nuestra mano indica que el equipo tiene más calidad que las seis victorias que refleja la clasificación. Hasta el final vamos a defender esta camiseta pase lo que pase en la clasificación».

La confusión

También aludió a lo sucedido en la última jugada del tiempo reglamentario, cuando Nuga empató con una canasta de dos puntos, cuando el marcador reflejaba 83-82, pero el electrónico debía reflejar 84-82. «Por momentos parecía que habíamos ganado porque el marcador estaba equivocado y... habría que verlo, porque Nuga ha decidido meter una canasta de dos cuando si el marcador que fuese dos abajo podíamos jugarnos un triple para ganar. Le doy la mano hasta Lolo porque el marcador está mal y pone que ganamos por un punto y luego suman el punto que estaba bien que era un punto más, pero lo suman más tarde».

«Lo único que nos ha fallado lo único hoy ha sido meter esa canasta de Dikembe a dos metros del aro, o ese palmeo de Pablo Rodrigo, o ese último de Balaban. Otros días nos equivocamos las decisiones, pero hoy ha sido francamente esa porque también podíamos haber vencido si no mete ese triple que han metido ocho metros para empatar el partido en la primera prórroga», concluyó.

