Movistar Plus+ se disculpa por el comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal y tomará medidas

Movistar Plus+ ha pedido disculpas por el comentario clasista y racista de Germán 'El Mono' Burgos en la previa del PSG - Barcelonade Champions League. Anoche, minutos antes de que comenzara el partido, el exfutbolista pronunció unas desafortunadas palabras que provocaron la indignación no solo de los espectadores, sino también de los propios equipos de fútbol. De hecho, tanto el Barça como el PSG decidieron vetar las entrevistas a la plataforma.

Todo ocurrió durante la previa, cuando en pantalla se mostraban unas imágenes de Lamine Yamal manejando el balón. "Mira, mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal", apuntaba Susana Guasch. En ese instante, Burgos soltó el comentario de la polémica, acompañado por las risas de sus compañeros de retransmisión: "Si no le va bien termina en un semáforo, eh. El fútbol es como la vida".

Unas desagradables palabras que tuvieron consecuencias, tal y como se encargó de explicar Ricardo Sierra a pie de campo: "La UEFA, el PSG y el FC Barcelona nos han notificado que ningún jugador nos va a atender porque están tremendamente ofendidos y enfadados por un comentario que se ha vertido en el plató durante la previa". "Les trasladé disculpas desde aquí, y entiendo que también debemos hacerlo desde el plató porque no hemos estado afortunados", subrayó el periodista.

De vuelta en plató, el Mono Burgos siguió el consejo de Sierra y pidió disculpas: "Fue un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque no fue la intención. En esta época hay que adaptarse a todo y en eso estamos".

Comunicado de Movistar Plus+

A primera hora de este jueves, 11 de abril, Movistar Plus+ se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de un comunicado: "Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente".

"Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma", subraya la plataforma, que por otro lado, anuncia que adoptará "las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse".