Pedro Porro y el sueño de la Eurocopa

Hay mucha expectación creada para el próximo lunes 27 de mayo cuando el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente, tenga que dar la lista de convocados para estar en la próxima Eurocopa de fútbol que se disputa en Alemania. Son muchos los jugadores que, durante estos días, están pendientes de su teléfono móvil para recibir una posible llamada previa que le ponga en preaviso de que el sueño está a un paso. Uno de ellos es el extremeño Pedro Porro, cuya temporada en el Tottenham ha sido casi de sobresaliente, aunque no por ello lo tendrá fácil para estar dentro de una de las 23 plazas que tienen cabida en la lista, aunque la misma este año puede ser ampliada a 26 en caso de que el seleccionador nacional así lo estipule.

En ese lateral derecho el fijo absoluto es Dani Carvajal, el actual lateral del Real Madrid. Nadie discute que Carvajal estará en esa lista, no sólo por la trayectoria y peso que tiene su nombre, sino porque ha cuajado, posiblemente, la mejor temporada de su carrera y está a las puertas de lograr otra Champions League más con su equipo.

Probablemente, el gran rival de Pedro Porro por ocupar la otra vacante de lateral derecho para doblar posiciones es Jesús Navas, el gran veterano de la selección. Por rendimiento, no hay color, Pedro debería estar por delante del jugador de Los Palacios. El problema para el extremeño es la confianza ciega que Luis de la Fuente tiene en el jugador del Sevilla, que sin embargo, ha pasado una temporada muy gris plagado de lesiones y contratiempos que le han privado de regularidad. De hecho, Navas salió lesionado del último partido liguero de su equipo en San Mamés. No obstante, las últimas pruebas han diagnosticado que sólo sufre una sobrecarga fuerte en el bíceps femoral, por lo que en caso de que De la Fuente lo necesite, no habría problemas en su recuperación.

Navas, por peso en vestuario, está por delante de Pedro Porro. Pero por números, el extremeño debería estar en esa lista. Ha marcado tres goles y ha repartido siete asistencias en 35 partidos disputados en la Premier League esta temporada. Ha sido dueño y señor del lateral derecho del Tottenham todo el año y se ha curtido en partidos europeos. Ha acabado la temporada como un tiro y su estado de forma físico juega a su favor.

En contra de Pedro Porro figura el último amistoso disputado en Wembley ante Colombia con derrota de España en un partido donde el combinado nacional ofreció una pobre imagen.

Todavía hay un cuarto nombre en disputa que, en principio, no debería haber estado en las quinielas, pero su fulgurante final de temporada le empieza a dar opciones de listado. Se trata de Lucas Vázquez, uno de los grandes referentes de la segundad unidad de Carlo Ancelotti para el Real Madrid. Lucas no sólo ha acabado jugando muchos partidos de liga regular, sino que cuando ha salido en momentos determinantes de la temporada, ha cuajado a un nivel sobresaliente. Y esa capacidad de no devaluar el nivel de un equipo también juega mucho a su favor.

Lo cierto es que el extremeño anhela estar en la lista del 27 de mayo y sea la única bandera extremeña que nos represente en la Eurocopa dentro del combinado nacional, ya que no hay que olvidar que el único árbitro español en el torneo será el también dombenitense Jesús Gil Manzano. Y que junto a él también estará el asistente Ángel Nevado Rodríguez.