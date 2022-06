El 16% de los jóvenes extremeños apuesta a juegos de azar al menos una vez al mes

«Quedaba con mis amigos los viernes y los sábados y en lugar de tomarme una cerveza, me iba al local de apuestas y me tomaba una Coca-Cola, que te la dan gratis. Salía con mis amigas de la carrera y al volver a casa pues pasábamos y echábamos 2 o 3 euros, nos bebíamos la Coca-Cola y a lo mejor nos volvíamos a las 4 de la mañana». Este testimonio anónimo de una chica de 21 años es uno de los muchos que se recogen en el estudio Juegos de azar, apuestas y videojuegos en la juventud extremeña, un informe que ha elaborado el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) en colaboración con la universidad para dibujar un panorama general sobre esta problemática en Extremadura e instar a que se tomen medidas.

Entre sus conclusiones destaca que un 16% de los extremeños de 14 a 30 años juega al menos una vez al mes. La inmensa mayoría comienza a jugar antes de los 16 años y un 3% presenta indicios de adicción, un porcentaje que en el caso de los varones se eleva hasta el 5%. Más de la mitad cree que sería fácil acceder al juego o sabe cómo hacerlo si quisiera y sus principales motivaciones son financieras (obtener más dinero) o sociales.

El 54% de los estudiantes tienen un local de juego de camino a su centro educativo

«La gente que veo en Instagram sube todo el proceso y si ganan ponen la foto con el dinero. Si pierden no la ponen, pero siempre ponen la bebida, el local, etiquetan a los amigos...» indica otro de los testimonios recogidos.

El informe se ha presentado este lunes en la Asamblea de Extremadura en un acto al que han acudido diputados de todos los grupos, expertos, colectivos sociales y también el propio consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. «Nos parecían cifras lo bastante importantes como para presentar el informe aquí», ha explicado la presidenta del CJEx, Olga García, que ha exigido a los responsables políticos que tomen medidas al respecto.

Normalización del juego

Una de las principales aportaciones del estudio es la percepción de que el juego, como práctica de ocio, está aumentando y se está normalizando entre la población adolescente y joven a pesar de estar prohibido para menores de 18 años. Al contrario de lo que podría pensarse, los ‘Rascas’ y cupones de la ONCE son la opción más popular entre la juventud extremeña: entre un 20% y un 25% compra estos juegos al menos una vez al mes. Y lo mismo ocurre con las Quinielas, el Euromillón, la Primitiva o la Bonoloto (17%).

Las apuestas deportivas on line y en salas, así como las ruletas en casinos se están normalizando como otra opción más y entre un 14% y 13% de los jóvenes lo practican al menos una vez al mes. Frente a lo que ocurre con los anteriores, que están "normalizados" en el seno familiar, estos nuevos juegos de ocio sí son mal vistos por la mayoría de los progenitores, que entienden son prácticas más peligrosas.

Y es cierto, por varios factores: el corto intervalo entre la apuesta y el resultado, o la posibilidad de volver a apostar de forma inmediata para incrementar la ganancia o recuperar el dinero perdido. Pero es algo que también ocurre, alerta el informe, por ejemplo con los Rascas de la ONCE, aunque no se perciba. «En muchos casos son los padres y madres, incluso abuelos y tíos, los que regalan los Rascas a los jóvenes, iniciándoles así en el juego», se indica.

De forma global, se concluye que los jóvenes tienen normalizado el juego los establecimientos como una práctica más que forma parte de su ocio y no les genera extrañeza. Se percibe como algo más benévolo si se realiza en grupo o y más peligroso si uno va solo o a través de internet. Y frente a esto los expertos abogan por invertir en establecimientos de ocio alternativo que ofrezcan a los jóvenes diversión sin riesgos asociados, así como una regulación de la publicidad y un mayor control en el acceso a este tipo de establecimientos o páginas web.

No en vano, el estudio determina que el 54% de los estudiantes tienen un local de juego de camino a su centro educativo y en las ciudades de más de 20.000 habitantes, el 60% de los locales de apuestas se sitúa a menos de 300 metros de este. «Esto quiere decir que la ley 1/2019, que ya no se aplicó con carácter retroactivo, no está siendo del todo eficaz», apunta Olga Tostado.

Carmele Mendoza, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Uex es la responsable del estudio. «Los jóvenes están normalizando el ir a establecimientos y hacer apuestas deportivas como parte de su ocio. Creemos que esto es un hallazgo importante que nos debe hacer reflexionar: los locales de apuestas han sabido ocupar esa carencia de espacios. Creo que es una oportunidad para repensar que los jóvenes necesitan espacios de ocio saludables en los que ellos mismos se puedan definir», apunta.