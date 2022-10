La Junta y Unidas Podemos acercan posturas en la negociación del presupuesto

La negociación de los presupuestos de la Junta para 2023 encara su recta final. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha reunido este miércoles por primera vez con todos los grupos parlamentarios para presentar la rebaja de tasas que el presidente, Guillermo Fernández Vara, anunció en el pleno de la Asamblea el pasado jueves. Una propuesta que no satisface ni al PP ni a Ciudadanos, que insisten en la necesidad de aplicar una rebaja sobre el IRPF.

“Salimos decepcionados y preocupados, porque (la rebaja del IRPF) es un escollo que parece insalvable por parte de la Junta”, ha declarado la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente. Al término de la reunión, la diputada ha lamentado que la Junta siga “cada vez más enrocada” en su idea de no tocar los impuestos cuando numerosas comunidades autónomas (la última Castilla la Mancha) e incluso Portugal están aplicando incentivos fiscales.

“No podemos quedar como una isla siendo además la comunidad con mayor tasa de empleo y menor renta. Si con 700 millones más de ingresos no podemos bajar impuestos sin tocar servicios esenciales, ¿me pueden decir cuándo? No tiene lógica”, ha insistido. Teniente, que afirma que el PP no dejará de hablar de otros aspectos en la negociación, ha criticado que Blanco-Morales no haya detallado ni cuantificado el impacto que tendrá la rebaja de tasas anunciada por Fernández Vara y que tampoco se haya concretado dónde irán los incrementos de gasto, especialmente en sanidad, por lo que los populares han solicitado una nueva reunión.

En la misma línea, David Salazar, de Ciudadanos, ha manifestado que se sigue avanzando en la negociación, pero al igual que el PP considera que la bajada de tasas planteada por la Junta "no es suficiente". En unas declaraciones recogidas por Efe, ha insistido en que es necesario abordar una rebaja de los tramos más bajos del IRPF para que los ciudadanos que menos ganan "vean un poco de ayuda en su bolsillo para sobrellevar esta crisis".

Salazar ha explicado además que se va a hacer una reunión específica con la Consejería de Empleo y Educación para avanzar en la gratuidad de los comedores escolares y los libros de texto, tras llegar a un acuerdo con Fernández Vara en el último pleno de la Asamblea.

Buena sintonía con Unidas Podemos

Una vez descarta la rebaja de impuestos, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha celebrado que la Junta haya aceptado la hoja de ruta de la formación morada. “La letra de la canción nos suena bien. Creemos que estos presupuestos siguen la senda marcada por el gobierno de coalición para ayudar a las familias trabajadoras en este difícil momento económico”, ha dicho.

De Miguel ha advertido que todavía tienen que estudiar en profundidad las cuentas autonómicas, pero se ha mostrado satisfecha porque asegura que se han asumido mucho de los planteamientos presentados por Unidas por Extremadura, como la creación del Observatorio de Precios para evitar los abusos a productores y consumidores; el avance significativo que se refleja en las cuentas hacia la universalización de los comedores escolares o el compromiso de que los centros educativos transiten hacia la autosuficiencia energética.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que el objetivo de la Junta de Extremadura es "hacer un presupuesto para todos y cada uno de los extremeños", para responder a sus necesidades, a sus inquietudes, con líneas de ayudas y con el fortalecimiento de las políticas económicas, que van a ser "muy potentes" gracias al impulso de los fondos europeos.

Frente a la rebaja de impuestos que piden el PP y Cs, la consejera ha vuelto a defender la rebaja de tasas que ha planteado la Junta y ha insistido: "No podemos caer en la incoherencia de ir a pedir al Estado 1.000 millones de euros más y reducir los ingresos con los tributos propios y los cedidos". "Es el momento de hacer el esfuerzo donde tenemos que hacerlo", ha dicho.

Para Blanco-Morales, la bajada de impuestos no es una línea roja, sino "una cuestión de principios". "Aquí no hay nadie enrocado, hay un gobierno que trabaja responsablemente, que escucha a todos y que ha dado ejemplo de responsabilidad. Este discurso de que por pagar impuestos el Estado nos roba es profundamente antidemocrático, el Estado no se forra con la tributación", ha concluido.