Nuevo año y precios nuevos, al menos, en algunos de los productos alimentarios considerados de primera necesidad, con el objetivo de abaratar la cesta de la compra tras un 2022 en el que la crisis energética y una inflación desbocada han mermado el bolsillo de los consumidores. La rebaja del IVA aprobada hace una semana por el Gobierno de Pedro Sánchez se hizo efectiva el pasado lunes, 2 de enero, pero su aplicación, aunque se ve con buenos ojos, no está convenciendo a consumidores y comerciantes, pues coinciden en que la reducción de precios apenas se nota en el tíquet de la compra. Además, desde el sector comercial advierten que la entrada en vigor del impuesto al plástico, el 1 de enero, llevará a incrementar el precio final de los productos.

Está previsto que esta medida anticrisis se mantenga vigente hasta el 30 de junio. De momento, productos que se consideran de primera necesidad como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, la fruta y las hortalizas, las legumbres, las patatas o los cereales pasan a tener un IVA nulo, del 0%, cuando antes de acabar el año era del 4%. En el caso del aceite y de la pasta, este impuesto se reduce del 10% al 5%. «Por ahora, en las compras que he hecho desde primero de año, no he notado ninguna bajada relevante. Como ha sido una compra general, no he percibido ninguna diferencia de precios en productos como la leche o la fruta», sostiene Ana Indiano, a la salida de un Carrefour Express de Mérida.

En este sentido se expresan otros clientes que están aprovechando los primeros días de este 2023 para hacer compras. «He comprado dos barras de pan y me han costado dos euros, los precios están igual que el día 30. La rebaja no sirve para nada porque no lo vamos a notar», lamenta Rocío Saavedra, madre de una familia numerosa. «No sé cuál será la solución, lo que tengo claro es que la cesta de la compra está cara y tengo que hacer milagros para poder llegar a final de mes», denuncia. Por su parte, la compradora Cristina Ruiz tampoco aprecia de momento las bondades de la reducción del IVA y ni le ha dado tiempo a informarse convenientemente: «Por ahora, no he notado la rebajada del IVA en la cesta de la compra, ni tengo claro los productos que la llevan. La verdad es que todavía no estoy al día de la medida».

Por su parte, los establecimientos alimentarios han tenido que trabajar contrarreloj para que los nuevos precios llegaran a tiempo a los lineales. El secretario general de la Asociación de Supermercados de Extremadura (Asupex), Óscar Marín, sostiene que no ha sido fácil cambiar los precios, tanto a nivel de sistemas informáticos como de cambio de etiquetado en los productos, por lo que hubieran preferido que la medida se anunciara con más antelación. Pese a ello, asegura que «todos los supermercados extremeños tienen ya cambiados los precios en las etiquetas». Con respecto a la incidencia de esta medida en el bolsillo de los clientes, señala que «apenas se va notar». «La sensación que nos trasladan los compradores es que se nota poco, porque los productos de la cesta de la compra que han bajado son importantes, pero vienen a representar en torno al 20% de una cesta de la compra de la familia media tipo», indica. En este sentido, explica que si una familia tiene un gasto medio en la compra semanal de 60 euros, lo que al final se ahorra con la bajada del IVA son 50 céntimos.

Carlos Molina, encargado del supermercado Covirán ubicado en el entorno del Templo de Diana de Mérida, afirma que los cliente «saben que la repercusión de esta bajada del IVA no es importante en su cesta de la compra». «El IVA ya estaba bajo en productos como la fruta, el plan, la leche y los quesos, por lo que la reducción de ahora es insignificante con respecto a la subida tan importante que hemos tenido con la inflación».

IVA al plástico

El secretario general de Asupex, advierte que la entrada en vigor del impuesto al plástico, después de que el sector pidiera que se retrasara, supondrá que «los artículos que han visto ahora rebajado el IVA, sufran un aumento de precio en los próximos días». «Este impuesto grava los envases de plástico y muchos artículos de primera necesidad vienen en envases que están gravados», señala. «En un entorno inflacionista como el que tenemos, aprobar un impuesto tan inflacionista, que grava prácticamente a todos los artículos que se venden en el supermercado, me parece una medida temeraria», añade.

Sobre esta cuestión también pone el foco Sara Cabrera, que regenta una frutería en Cáceres: «Hemos bajado el IVA a los productos, pero ahora sube el plástico y las botellas de agua te cuestan más, así que lo que bajamos en unos productos, lo subimos en otros». Por último, advierte que los comercios que ya tenían comprada la mercancía antes de la entrada en vigor del IVA alimentario, ahora pierden dinero con la aplicación de los descuentos. Por este motivo, Manuel Pozo, un panadero de la capital extremeña, no aplicará esta medida en su establecimiento, al menos, hasta la semana después de Reyes.