La gigafactoría de Navalmoral recibirá "próximamente" la autorización ambiental

Avanzan los trámites para que la gigafactoría de baterías de litio que Envision pretende construir en Navalmoral de la Mata sea una realidad. El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha asegurado este jueves en el pleno de la Asamblea que la planta contará "próximamente" con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y autorización ambiental integrada, después de que a ninguna de las dos solicitudes se hayan recibido alegaciones.

Estos permisos ambientales son el primer paso para después poder solicitar todas las demás autorizaciones sectoriales y licencias de obligado cumplimiento para la puesta en marcha del proyecto. "Otra realidad" que demuestra que el proyecto avanza, según España, es la disponibilidad de los terrenos y la adjudicación formal del suelo: Envision solicitó el pasado mes de diciembre la reserva de 1.200.000 metros cuadrados, donde ya se han iniciado los sondeos para el estudio geotécnico y topográfico. Además, la Junta trabaja para asegurar los recursos hídricos a la planta con los trámites para licitar su conexión con el embalse de Valdecañas, que estará finalizada antes de la puesta en marcha de la instalación.

España ha ofrecido estos datos en el pleno de la Asamblea, donde ha comparecido a petición del PP para informar del futuro de la planta después de quedar fuera de la primera convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado y también, los incentivos regionales que se resolvieron el pasado 2 de enero. "La gigafactoría de baterías va a llevarse a cabo, pero no porque lo diga la Junta; lo han dicho los inversiones, la empresa Envision, que está trabajando para que así sea. Y no duden de que la administración regional y nacional va a poner todas las facilidades oportunas", ha recalcado España después de que el diputado popular Hipólito Pacheco haya asegurado por activa y por pasiva que el proyecto no llegará a buen puerto por la falta de voluntad de Pedro Sánchez y su negativa a concederle ayudas estatales.

España ha reiterado que la gigafactoría quedó fuera de la primera convocatoria del Perte porque no se ajustaba a lo estipulado en las bases de la convocatoria, en primer lugar por la estructura y en segundo por el importe mínimo necesario financiable. Pese a ello, el consejero apunta que hay "hechos y certezas" que "confirman que el proyecto sigue adelante". Entre ellos, los últimos pasos que ha dado la empresa por ejemplo en lo relativo a la petición de suelo, o la ratificación de su apuesta por las inversiones previstas en España (además de la gigafactoría de Navalmoral, las plantas de hidrógeno verde y electrolizadores en Castilla La Mancha y otra de turbinas eólicas en Castilla y León) tras quedar excluida del Perte.

113 millones de incentivos regionales

Con respecto a su exclusión también de los incentivos regionales, España ha explicado que la solicitud (está en torno a los 113 millones de euros, aproximadamente el 11% del total de fondos disponibles) se tramitó el 2 de diciembre. Una vez revisado, completado y subsanado el expediente por parte de la Junta, se remitió el 29 de diciembre a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, por lo que "es imposible que el 2 de enero pudiera aparecer en ningún tipo de publicación o resolución".

Como alternativas a la denegación del primer Perte y la espera del segundo, "orientado de forma más específica a la fabricación de baterías y proyectos aislados", España ha reiterado que para conseguir financiación pública y "satisfacer las expectativas para la primera fase", la fábrica de baterías puede seguir optando a los incentivos regionales o el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (cuya solicitud se prevé tramitar la próxima semana ante Sepides) o préstamos y participaciones a través de Avante.

Sin embargo, para el diputado del PP Hipólito Pacheco todo se traduce en "una única certeza: atención inversores, el que quiera invertir en Extremadura que lo haga, pero sin ayudas públicas, que esas ya se las llevan otras comunidades". El portavoz popular ha acusado a la Junta de "manosear hasta la náusea" los proyectos que se quieren implantar en la región, que al final se quedan sin ayudas por la "cobardía política" de un presidente "arrodillado" al secretario general de su partido. Y como ejemplo ha citado el caso de la Comunidad Valenciana, que recibirá una subvención directa de 90 millones de euros de los presupuestos del Estado para apoyar los proyectos relacionados con el vehículo eléctrico, en concreto la factoría de Volkswagen a la que también optó Extremadura.

Unidas y Cs, también optimistas

Menos críticos y más optimistas se han mostrado los portavoces de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, que han recordado a Pacheco que para optar al dinero público que hay que cumplir unos requisitos y subsanar los errores en tiempo y forma. "No es plan de decir que somos los grandes olvidados, que Extremadura no le importa a nadie. El de Navalmoral no ha sido el único, otros proyectos también se han quedado fuera del Perte", ha dicho el diputado de Cs Fernando Rodríguez, que además de criticar el "catastrofismo" del PP, ha afeado a la Junta que haga "promesas que no se pueden cumplir".

El portavoz de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, ha considerado "una buena noticia" que este proyecto se lleve a cabo, pero ha recordado que dados los niveles de inversión que requiere, sí o sí necesita el apoyo de los fondos estatales. Y lo más importante, ha vuelto a poner el acento en la materia prima: el litio. "Es un acicate, pero los tiempos no son los mismos. La gigafactoría empezará a funcionar en el horizonte 2025 y (el litio) saldrá de done lo haya, pero en esa fecha presumiblemente no de Extremadura", ha replicado Rafael España.