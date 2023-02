Casi 18.000 extremeños han solicitado la nueva ayuda de 200 euros que el Gobierno central ha puesto en marcha para las familias con rentas inferiores a 27.000 euros. Por provincias, en Badajoz se han recibido 11.919 solicitudes, mientras que en Cáceres se han presentado 5.801 en las primeras 24 horas de tramitación, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Extremadura.

En total, la web de la Agencia Tributaria ha registrado 570.000 solicitudes en toda España el primer día. Se trata de una ayuda que tiene como destino aliviar el incremento del precio de la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables.

La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebasara los 75.000 euros. No es compatible con pensiones ni el ingreso mínimo vital.

La ayuda puede solicitarse desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023 en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Gobierno prevé que pueda ser recibida por alrededor de 4,2 millones de hogares y el coste total para las arcas del estado será de 840 millones de euros.

Cabe destacar que es un cheque por hogar, no por persona. Aunque haya cuatro residentes en una misma casa, se recibirá una ayuda por unidad familiar en un único pago de 200 euros.