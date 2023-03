Sagunto acelera mientras Navalmoral sigue a la espera

Volkswagen pisa el acelerador para levantar su gigafactoría en Sagunto (Comunidad Valenciana) y en poco más de diez días iniciará las obras con un acto al que asistirá el rey Felipe VI, mientras Envision sigue a la espera de que se concrete la financiación pública con la que podrán contar los promotores del proyecto para aliviar la inversión que supone. Esa cuestión es la principal rémora ahora mismo, pero aun así en Envision sostienen que «se sigue trabajando con todos los detalles» tanto desde el punto de vista técnico, como en la financiación y la tramitación administrativa; y aseguran que a pesar de que no se hayan concretado aún las ayudas que podrán tener, «por el momento no hay alarmas encendidas», aseveró en declaraciones a este diario el presidente de Envision España, José Domínguez Abascal.

La empresa sigue contando con que podrá acceder a fondos suficientes a través de los Incentivos Regionales y también de la nueva convocatoria del PERTE anunciada para mediados de año, y garantizar así la viabilidad de su proyecto a largo plazo; pero de momento no hay nada concreto.

El objetivo del gigante chino siempre ha sido disponer al menos de la misma proporción de ayudas que la multinacional alemana, que se aseguró ya 397 millones de euros en la primera convocatoria del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del vehículo eléctrico; sostienen que de otro modo partirían con desventaja competitiva, al poner en marcha un proyecto de características similares en Extremadura, sin el soporte de la financiación pública que sí se ha garantizado la firma alemana para su proyecto de baterías. Envision se quedó fuera de la primera convocatoria del PERTE por la falta de arraigo de la empresa en España, puesto que acababan de aterrizar con su propuesta de planta de baterías cuando solicitaron las ayudas.

Envision confía aún en acceder a los fondos que necesita por distintas vías, entre ellas el nuevo PERTE

Desde el punto de vista administrativo, el avance de ambos proyectos discurre de forma casi paralela, aunque la urbanización en el caso de Expacionavalmoral está más avanzada que la del Parc Sagunt, que se atascó con las expropiaciones y sigue abierto el litigio entre algunos propietarios y el Gobierno valenciano. Aun así, la Consejería de Transición Ecológica del gobierno Valenciano acaba de dar esta semana el visto bueno a la licencia ambiental del suelo de la gigafactoría (lo que permite iniciar los trabajos de urbanización en el polígono industrial). La situación de los terrenos está más despejada en Extremadura porque ya está concretado el suelo dentro de Expacionavalmoral y está en manos de Avante; y está previsto que en fechas próximas esté el visto bueno ambiental al proyecto de la planta extremeña, después de que el periodo de exposición pública lo superara en enero sin alegaciones.

Primeros trabajos en abril

Con la financiación asegurada y la tramitación en curso, el proyecto de Volkswagen se pone en marcha oficialmente el 17 de marzo con un acto de inauguración al que asistirá el rey Felipe IV, además del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de Seat, Wayne Griffiths. el compromiso de la empresa era arrancar los trabajos en el primer trimestre del año, aunque los retrasos en el PERTE y la tramitación (las expropiaciones, que pueden llegar ahora al juzgado por discrepancias con el justiprecio) complicaron cumplir con esa fecha.

Para el inicio de los trabajos en la gigafactoría de Extremadura no hay fecha concreta aún, aunque desde Envision aseguran que las obras podrán comenzar en el mes de abril, incluso aunque las ayudas no estén concretadas aún; de hecho para esas fechas no estará en marcha ni siquiera la convocatoria del nuevo PERTE, del que de momento solo hay un borrador.

«No hay nada que nos impida arrancar en el plazo aproximado de un mes, aunque no esté cerrada toda la financiación», sostiene Domínguez Abascal.

«Por el momento no hay alarmas encendidas», dice sobre el proyecto el presidente de Envision España

Por un lado están a la espera de la respuesta a su solicitud de ayudas a través de los Incentivos Regionales, que presentaron el pasado mes de septiembre. En todo caso, el grueso de los fondos públicos confían en que lleguen a través de la nueva convocatoria del PERTE- VEC que se tramita y que incluye algunos cambios, según ha trascendido ya. Entre los que ha avanzado Reyes Maroto en el último mes están que se flexibilizarán los conceptos financiables por los fondos europeos, se reducirán las garantías para que puedan acceder a estas ayudas las pequeñas empresas y se ampliarán también los plazos de ejecución más allá del 2028; esto último era una de las principales críticas de las empresas que veían escaso el horizonte de 2025.

El próximo PERTE del vehículo eléctrico contará además con dos líneas de concurrencia: una de ellas será competitiva, como la de la primera edición, con el foco puesto en los denominados «proyectos tractores»; y otra de concurrencia simple para financiar proyectos individuales con impacto en los distintos eslabones de la cadena de valor.

«Son modificaciones menores y hay restricciones que no nos gustan, porque se mantienen las dificultades para acceder a las empresas recién llegadas frente a las que llevan más tiempo, aunque parece que es una imposición ligada a la normativa europea», asume el presidente de Envision España sobre los cambios. Confía por eso en que en esta ocasión, un año después de instalarse en España y plantear inversiones en distintas regiones dentro de su proyecto, «no haya dificultades en acceder a la financiación» para poner en pie su proyecto de celdas de baterías en Extremadura.