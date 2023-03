Hacienda debe la deducción por maternidad del mes de febrero a casi 18.600 extremeñas

«Este mes aún no la hemos cobrado. Me pareció raro así que pregunté a varias mamás y todas estaban en la misma situación», reconoce Marina Fernández, una de las casi 18.600 madres extremeñas que están pendientes de cobrar la deducción por maternidad que cada mes abona el Ministerio de Hacienda. La cantidad suele ser ingresada en la cuenta hacia mediados de mes, pero la de febrero aún no ha llegado. Según confirman desde la Agencia Tributaria se ha debido a un fallo informático al tratar de incorporar al sistema a las progenitoras que habían estado en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que a partir de ahora también tendrán derecho a esta bonificación (hasta el momento les era denegada).

Hasta ahora esta deducción solo podían aplicársela todas las mamás trabajadoras con niños hasta 3 años, ya sean biológicos, adoptados o acogidos (en estos dos últimos casos, no importa la edad del menor, ya que se puede acceder a ese descuento durante los tres años siguientes a su inscripción en el Registro Civil o a la resolución judicial de acogimiento). Por tanto, uno de los requisitos indispensables era estar dada de alta en la Seguridad Social. Pero esto ha supuesto un problema para aquellas que estuvieron en situación de ERTE durante la pandemia del coronavirus. Fueron muchas las que recibieron requerimientos de la Agencia Tributaria advirtiéndoles de que mientras durase este ERTE no les correspondía esa cantidad, al entender que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. En cambio hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, introdujo un cambio en estos requisitos para blindar esta bonificación y que llegara también a estas madres. «Me pareció raro no cobrarla. Todas las madres que conozco están en la misma situación» Marina Fernández - MADRE AFECTADA Se ha dado así la orden a todas las delegaciones de Hacienda de las comunidades autónomas para que ninguna envíe requerimientos a las progenitoras por este motivo. Se aplicará además con carácter retroactivo, es decir, aquellas a las que no se les abonó por esta razón en declaraciones anteriores, se les devolverá. Pero ha sido precisamente este cambio lo que ha llevado a que se produzca este retraso en el cobro del mes de febrero. Sin embargo, tal y como confirman desde la Agencia Tributaria, ya se ha solucionado, por lo que «en los próximos días» se comenzará a abonar la cantidad que se adeuda. Algunas comenzaron a cobrarlo este pasado lunes. Según los datos correspondientes a la última campaña de la declaración de la renta, la del año 2021, fueron 18.579 extremeñas las que se aplicaron esta bonificación, a las que se abonó un total de casi 15,2 millones de euros. La cantidad que corresponde por cada hijo son 1.200 euros al año, que puede cobrarse de forma anticipada (100 euros al mes) o de una vez en la declaración de la renta. El número de beneficiarias crecerá en la declaración correspondiente a este 2023, después de que Hacienda haya flexibilizado los requisitos. Y es que desde el 1 de enero pueden tener acceso a esta bonificación todas las madres, independientemente de que en el momento del nacimiento estén o no dadas de alta en la Seguridad Social o desempleadas. Desde Hacienda desconocen a cuántas mujeres más llegará esta cantidad, para lo que habrá que esperar a que se tengan los datos de la declaración de este año, que se realizará en el 2024.