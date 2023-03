El abogado de los detenidos en Don Benito: "Solo querían ayudarla como amiga"

"No existe el delito del que se les acusa, simplemente ha sido un parto en territorio español por una ciudadana rumana que no tenía seguridad social y ha utilizado la identidad de una amiga. Se quería venir a trabajar a España, son amigos, ella no tenía asistencia sanitaria y solo la querían ayudar". Han sido las declaraciones este miércoles de Ángel Luis García, abogado de los detenidos en Don Benito por un supuesto caso gestación subrogada, una práctica prohibida en España. Asimismo, sobre los supuestos 2.000 euros que habrían pagado por el bebé, García ha manifestado: "Eso es lo que dice la policía. No había presencia del letrado en esa declaración, de manera que entendemos que es nula".

Una familia de acogida se hará cargo del bebé de Don Benito en los próximos meses Por otro lado, la madre biológica "ha vuelto a ingresar en el hospital". "Se le ha intentado volver a tomar declaración pero se ha desmayado. Ella ahora en lo que están pensando es en su hijo", ha asegurado el abogado. En cuanto al cuarto detenido, García ha afirmado que "no existe colaboración" y que es "algo circunstancial". Asimismo, ha añadido: "Mi clientes ya son padre de una niña".