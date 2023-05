Los apartamentos turísticos crecen un 15% en el último año en Extremadura

El sector de los apartamentos turísticos en Extremadura sigue su tendencia alcista y parece no tener techo. Según los datos facilitados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, la región cerró el pasado año con 561 establecimientos de esta tipología, lo que se traduce en un incremento del 14,9% con respecto al cierre de 2021. Esta cifra se ha incrementado significativamente en lo que llevamos de 2023, pues en la actualidad ya suman 598, de manera que en apenas cinco meses han abierto 37 más. El total de plazas ofertadas en estos alojamientos asciende a día de hoy a 5.843, incluidas las que son convertibles.

La apertura de apartamentos turísticos no ha cesado en los últimos años en la región. Al cierre de 2019, previo a la irrupción de la pandemia de coronavirus, las dos provincias extremeñas sumaban 350 (273 en la de Cáceres y 77 en la de Badajoz). Un año más tarde, y pese a la crisis sanitaria, ascendían a 436 (339 en la cacereña y 97 en la pacense). En diciembre de 2021, se registraban en la comunidad 77 alojamientos más de este tipo, hasta alcanzar los 488 (377 en la provincia de Cáceres y 111 en la provincia de Badajoz).

Según la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros, difundida esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura recibió entre enero y marzo de este año, un 110,99% más de viajeros en apartamentos turísticos que en 2019. En marzo, el INE señala que las pernoctaciones extrahoteleras en Extremadura sumaron un total de 75.215, el 22,68% más que en el mismo mes de 2022. Por tipologías, 37.921 correspondieron a alojamientos rurales; 26.887 a apartamentos turísticos; 8.985 a campings y 1.422 a albergues.

Cabe destacar que de los 598 apartamentos con los que cuenta Extremadura, que se encuentran repartidos entre 72 municipios, el 32% (193) están ubicados en la ciudad de Cáceres. En esta línea, indicar que tras la capital cacereña se sitúan Mérida, con 73 alojamientos, Plasencia (40), Trujillo (37), Jarandilla de la Vera (15), Hervás (11), Badajoz (11), Zafra (10), Jerez de los Caballeros (9) y Segura de León (8). En total, en la provincia de Cáceres se ha pasado de los 273 apartamentos turísticos que había antes del covid-19 a los 428 actuales, mientras en la provincia pacense, de 77 a 170.

La presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), María Fernández, sostiene que las familias y parejas con hijos suelen decantarse cada vez más por este tipo de alojamientos frente a los hoteles. Este colectivo cuenta con más de 120 asociados en la ciudad de Cáceres y se puso en marcha con la idea de que los residentes y propietarios de los establecimientos fueran de la mano para un crecimiento «sostenible» del sector. «La mayoría de los propietarios de los apartamentos somos residentes de Cáceres, por lo que nos preocupa la apertura descontrolada y saturación de ciertas zonas», indica.

«En Cáceres ya hay una burbuja de apartamentos turísticos y no entendemos cómo los políticos están vendiendo un turismo sostenible y no toman medidas para prevenir las consecuencias de un turismo en masa que se acaba cargando las ciudades», lamenta. Por ello, han solicitado al consistorio cacereño que regule su apertura, aunque no hay avances en este sentido. Sobre los negocios que operan de forma ilegal, Fernández reconoce que las inspecciones que se llevan a cabo desde la Junta de Extremadura de manera habitual han conseguido que estos alojamientos ilegales se reduzcan de forma considerable.