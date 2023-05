"Me encantaría que gobernara la lista más votada porque yo voy a ser la lista más votada. Es como lo siento porque es lo que me transmite la gente desde hace mucho tiempo", ha dicho este jueves la candidata del PP a la Junta de Extremadura María Guardiola en una doble entrevista en Canal Extremadura (en la radio y la televisión). Eso no significa, en todo caso, que vaya a dejar paso a la lista que más apoyos obtenga si no es la suya (las encuestas apuntan en todo caso a una victoria del PSOE) porque también se ha mostrado "partidaria de que haya un cambio en esta región, que es necesario" y que por tanto ella aspirará a gobernar si las cuentas le salen. Ha insistido, en todo caso en que su proyecto es "de gobierno en solitario".

"Tengo un compromiso de gobierno en solitario y no voy a gobernar con nadie. Pero aceptaré el apoyo VOX si desean lo mismo que yo, que entiendo que desearán un cambio en esta tierra. Quien vote a VOX entiendo que es porque no está de acuerdo con las propuestas socialistas caducas", ha señalado sobre los posibles pactos en función del resultado de las urnas.

La alternativa a un gobierno que no esté liderado por ella no la contempla ni la permitirá: "No permitiría que siguiera gobernando el PSOE, porque entraría en un gobierno en coalición con Podemos (Unidas por Extremadura). Vamos a tener a Podemos en el consejo de gobierno y eso supondría un retroceso aún mayor. No apoyaría nunca estas políticas", ha señalado.

Para Guardiola "la Extremadura real no tiene nada que ver con al que dibuja Vara". "La foto de hoy es una Extremadura en la inercia, y asfixiada por una presión fiscal que no le corresponde" ha resaltado antes de poner en valor al rebaja fiscal generalizada que plantea si llega a gobernar con el objetivo, asegura, "de que aumente la recaudación, como está pasando en Andalucía y en Madrid, pero también en Portugal con un gobierno socialista". La candidata ha defendido en una entrevista de 20 minutos que "bajar impuestos no es de izquierdas ni de derecha es una cuestión de justicia" y que la reducción fiscal "hará más atractiva la región para que se instalen empresas que generen empleos e incrementen así la aportación a las arcas públicas. Ha puesto como ejemplo una vez más la política de Juan Manuel Moreno en Andalucía.

La líder del PP extremeño ha vuelto a poner en cuestión que los grandes proyectos están en trámites en la región vayan a crear 35.000 empleos en los próximos años, una de las bazas que el PSOE está jugando en valor en su campaña. "Me da vergüenza escuchar lo de los 35.000 empleos cada cuatro años o los los 4.000millonrs más de exportaciones", ha aseverado antes de criticar a Vara: "Se cuelga las medallas de nuestro tejido productivo cuando lo que debería es ponerse a trabajar y apoyar a los que crean puestos de trabajo", le ha recriminado.

En infraestructuras, la candidata ha fijado la prioridad en la alta velocidad, pero también en otros "hitos que este país tiene pendientes con las autovías" y ha citado la Cáceres-Badajoz, o a del Levante. Y en cuanto a reto demográfico, ha hablado del plan estratégico que pretende poner en marcha con facilidades para la compra de vivienda en poblaciones con problemas de despoblación y en deducciones fiscales para retornados jóvenes.

Los populares tiene en la Sanidad uno de lo caballos de batalla de la campaña y en esa materia la aspirante a la Junta se ha referido a "plan de atracción de profesionales en Extremadura" que pretende poner en marcha. "Eso se hace gestionando mejor y proponiendo nuevos modelos de contratación y de retribución; no se trata de pagar más, sino de estabilizar la vida de los profesionales sanitario, que se contratan a veces por uno o dos días. Hay una gestión pésima de los recursos", ha señalado sobre la falta de profesionales. En cuanto a las listas de espera, su plan es "crear listas de espera única".

Presunto fraude electoral en Casares de Hurdes

Sobre la denuncia que ha presentado el PSOE a la fiscalía por presunto fraude fiscal en Casares de Hurdes, la candidata y presidenta del PP extremeño ha mostrado su sorpresa, aunque ha aseverado que "no me gusta nada y lo que he pedido es información". Guardiola se ha mostrado en todo caso "prudente, porque estamos en un momento crucial" y no tomarán de momento medidas cautelares hasta tener toda la información.

También ha cuestionado que la denuncia de los socialistas (según consta, el alcalde de Casares de Hurdes, del PP, entró en una vivienda y se llevó dos votos por correo de dos ciudadanos) se produzca en el mismo momento en el que la Guardia Civil ha detenido en Mojacar a dos miembros de la lista del POSOE por una presunta compra de votos. "Más allá de eso, me preocupa y no me gusta. Cuando tenga la información, tomaremos las decisiones que sean oportunas", ha aseverado.