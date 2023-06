Vox guarda silencio en Extremadura mientras los pactos fraguan en otras regiones

Silencio y discreción. Esas son las palabras que definen la actitud de Vox en Extremadura mientras el partido está fraguando ya pactos en otras comunidades del país. El último acuerdo se cerró ayer en la Comunidad Valenciana, donde los de Abascal formarán parte del gobierno regional que estará liderado por el candidato del PP, Carlos Mazón. Pese a la polémica, porque el líder de Vox en esa región fue condenado por violencia machista, el acuerdo de gobierno ya está firmado y habrá tres consejerías para Vox: Educación, Agricultura y Asuntos Sociales son las más probables, según las aspiraciones que comentan en círculos afines, informa El Periódico de España. Serían tres puntales de la Generalitat Valenciana, como los que tiene también el gobierno bipartito que funciona desde hace más de un año en Castilla y León (Industria y Empleo, Agricultura y Cultura y Turismo), y es lo que han considerado un reparto «proporcional» a los resultados electorales de cada partido: 40 escaños el PP y 13 Vox.

En Extremadura, no se sabe por el momento si se va tener en cuenta también ese criterio de reparto proporcional en función de los resultados electorales (el PP obtuvo 28 diputados y Vox 5) en un futuro gobierno regional presidido por la popular María Guardiola o si, por el contrario, bastará con cerrar un «acuerdo programático», una posibilidad que planteó también el lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en los 135 municipios y cinco autonomías donde se preparan los acuerdos junto con el PP. «Las negociaciones avanzan en algunos sitios mejor que ayer», precisó.

De momento, lo que reina es el silencio y la discreción en la región dentro del partido que lidera Ángel Pelayo Gordillo. Lo cierto es que desde la formación de Abascal en Extremadura tienen la mano tendida al PP desde los primeros días. Pelayo ha asegurado en más de una ocasión que no tienen líneas rojas, aunque también ha sido tajante al afirmar que no van a regalar sus votos (casi 50.000). Pero tampoco ha hablado nunca explícitamente de entrar en el gobierno extremeño, como sí han hecho sus compañeros en otras regiones como Murcia. «Todo eso son cuestiones que se verán en la mesa de negociación», ha asegurado el líder regional de Vox. Unas conversaciones con el PP que se iniciaron el pasado viernes (y de las que el primero en dar cuenta fue el propio Pelayo en Twitter) y que continúan en un clima de discreción que los de Abascal están respetando escrupulosamente. «De momento no vamos a hacer declaraciones», insisten desde la formación, que espera a que haya avances en las conversaciones o algún acuerdo que contar.

Quien sí ha hablado desde que se inició el diálogo es la presidenta del PP, María Guardiola, pero tampoco ha sido muy precisa. El lunes insistió en la idea de gobierno en solitario que viene defendiendo desde la campaña electoral y no dudó sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vox en los próximos días. Mientras, abogó también por llevar las conversaciones «en la privacidad», ante la importancia del asunto.