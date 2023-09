Terrible terremoto en Marruecos que se se salda ya con 820 muertos y 672, entre ellos 250 de carácter grave, a las 10.00 horas local (GMT+1), según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí.

La provincia con más fallecidos registrado es Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con 394 fallecidos, seguida de Taroudant (271 víctimas mortales), Chichaoua (91 fallecidos), Ouarzazate (31), Marrakech (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) y Al Youssufia (1).

El movimiento sísmico que azotó anoche al país vecino, según un boletín de alerta sísmica difundido por el Instituto Nacional de Geofísica marroquí, fue de magnitud 7, sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech y se produjo a las 23:11 hora local (00:11 GMT del sábado) a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, situada 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech.

En Andalucía se registraron una veintena de llamadas a Emergencias 112 desde las provincias de Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén por haber notado temblores, al igual que se dejó notar en Extremadura tal y como aseguran algunos vecinos en redes sociales. Varios usuarios mostraron su preocupación por lo ocurrido y preguntaban al resto de internautas: "¿Quién más lo ha notado?". Estas palabras son de @Cofritan, que aseguró en 'X' (antiguo Twitter) haber sentido el temblor en Cáceres.

Vaya terremoto en Cáceres. ¿Quién lo ha notado? — Álvaro. (@Cofritan) 8 de septiembre de 2023

La usuaria Marta Jardón colgaba un texto en su perfil: "Por favor, se están moviendo los sillones, el ventilador y las mesas solas en Cáceres, y no estoy fumada".

Por favor, se están moviendo los sillones, el ventilador y las mesas solas en Cáceres, y no estoy fumada. #Terremoto — Marta Jardón (@Marta_Jardon) 8 de septiembre de 2023

"Nosotros lo hemos sentido en Cáceres", dice Idoia Granado. "Y yo en Badajoz, pensándome que me iba a dar una crisis epiléptica porque no entendía qué se movía", le responde Sara Trabajos García. "El terremoto de Marruecos lo he sentido en Cáceres. Qué disparate", escribe en un post sorprendido Enrique Hernández.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Guareña se ha pronunciado en redes sociales y ha confirmado que a la localidad pacense también llegó el temblor.

Por otro lado, la cuenta @InfoMeteoTuit confiraba en la mañana de este sábado que se ha llegado a sentir "con hasta intensidad III" en Andalucía, Extremadura, Canarias y Portugal.

María Guardiola expresa sus condolencias

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado sus condolencias a los afectados por el terremoto ocurrido esta pasada noche en Marruecos, según recoge Europa Press.

Quiero expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos en el terremoto de Marruecos y desear una pronta recuperación a los heridos. La solidaridad y el apoyo del pueblo extremeño en estos duros momentos. — María Guardiola (@MGuardiolaPP) 9 de septiembre de 2023

En concreto, muestra sus condolencias a los familiares de los fallecidos y desear una pronta recuperación a los heridos. Asimismo, en un mensaje en su perfil personal en redes sociales, recogido por Europa Press, subraya "la solidaridad y el apoyo del pueblo extremeño en estos duros momentos".