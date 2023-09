El programa Kit Digital es la manera más fácil, rápida y eficaz de que las empresas den el salto a la ya indispensable digitalización. Y aún es posible disfrutar de sus ventajas, pues el plazo de solicitud de ayudas finaliza el 31 de diciembre de 2024. Esa es una de las principales conclusiones de la mesa de redacción organizada por la Cámara de Comercio de Badajoz en la sede financiera de Cajalmendralejo, que reunió a expertos y profesionales del mundo de la empresa el pasado martes 26 de septiembre.

¿Cómo ha transformado mi negocio la digitalización? fue la pregunta a la que contestaron a lo largo de hora y media de enriquecedor debate, en la que se expusieron numerosos casos de éxito en Extremadura. De lo que no hay duda es de que el momento para digitalizarse es ahora, pues nunca ha habido tantas facilidades para hacerlo.

Los bonos del programa han servido ya para poner en marcha 340.000 proyectos de transformación digital

El plantel de expertos estuvo conformado por Celina Pérez Casado, directora general de Empresa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura; David Crespo, subdirector de Kit Digital en Red.es; Francisco Morcillo, Comisión de Digitalización de la Cámara de Badajoz y CEO de MB3 GESTION; Pedro González, gerente de Fisher SL; Pablo Vila, socio fundador Ideario Marketing SL; Alejandro Gamero, gerente Gameroil SAL; Rosa María Sánchez, Iris Asesores y Consultores SL.; y Juan Bautista Martínez. Director de la Unidad Negocio Digital de Cajalmendralejo. El debate fue moderado por la periodista Rocío Cantero.

Con un presupuesto total de 3.067 millones de euros, el programa Kit Digital ha concedido hasta la fecha cerca de 280.000 ayudas, lo que supone que alrededor de 1.300 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU han llegado a las pymes españolas para implantar soluciones básicas de digitalización.

David Crespo

David Crespo subdirector de Kit Digital en Red.es explica que los bonos del programa han servido ya para poner en marcha 340.000 proyectos de transformación digital: «Hay mucho recorrido todavía especialmente en Extremadura. Animo a todos a sumarse a esta iniciativa, un programa pionero europeo, sin comparación con otros similares y que muchos países quieren copiar». También destacó que actualmente hay 11.000 Agentes Digitalizadores en el catálogo que ofrecen soluciones de tecnologías de la información y comunicación como un auténtico ‘traje a medida’ para las empresas. «Es importante elegir bien el Agente Digitalizador para iniciar con garantías el proceso de implantación de una solución digital y acompañamiento durante el primer año para que los empresarios vean los beneficios de digitalizar sus negocios y quieran continuar con el proceso. Incluso el Agente Digitalizador puede pedir la ayuda en tu nombre».

Si la solicitud es correcta y la pyme cumple los requisitos, la ayuda se concede en 15 días

Una de las innovaciones del programa Kit Digital es la creación de la figura del representante voluntario, es decir, que cualquier tercero, sea persona física o jurídica, debidamente autorizada, pueda pedir la subvención por cuenta de la empresa eliminado trámites a la pyme.

Bajo el lema ‘cero papeles’ Red.es ha diseñado un sistema de tramitación innovador usando herramientas de robotización e inteligencia artificial automatizado que reduce la carga burocrática, disminuye el número de documentos a presentar y acorta los plazos de concesión. Si la empresa o autónomo cumple los requisitos y la solicitud es correcta, la ayuda se concede en tan solo 15 días.

Pueden optar al bono digital empresas de entre 10 y menos de 50 empleados (segmento I), empresas de entre 3 y menos de 10 empleados (segmento II), empresas de entre 0 y menos de 3 empleados (segmento III). La ayuda puede ser de 12.000, 6.000 o 2.000 euros dependiendo del tamaño de la empresa o entidad.

La empresa o entidad beneficiaria podrá emplear el bono digital en una o varias soluciones del catálogo del Programa.

Existen doce tipos de soluciones en el catálogo para dar respuesta a cada necesidad, desde la puesta en marcha de una web, marketplace, ciberseguridad, inteligencia artificial… Recientemente se ha activado una nueva convocatoria de ayudas para la digitalización de comunidades de bienes, explotaciones agrarias de titularidad compartida y sociedades profesionales y sociedades civiles con objeto mercantil.

Alejandro Gamero

«Kit Digital es un acierto porque ha nacido con buenos pilares. Quien lo ha creado estaba detrás de la mesa del gerente. Cosas que por desconocimiento nunca habríamos hecho como empresarios las hemos podido poner en marcha gracias a él», explica Alejandro Gamero, gerente de Gameroil, quien ha tenido en Kit Digital un poderoso aliado en la apertura de mercados exteriores.

Celina Pérez

Celina Pérez Casado, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, señaló que una de sus líneas de trabajo es que no se pierdan ayudas de ningún tipo y menos las de Kit Digital, que llegan de manera rápida y ágil. Aseguró que uno de sus retos actuales es la transformación digital de la Administración y también «escalar el tamaño de las pymes extremeñas. Hay que maximizar la inversión de las ayudas a la digitalización», dijo.

Francisco Morcillo

Por su parte, Francisco Morcillo, de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de Badajoz y CEO de MB3 Gestión, asegura que Kit Digital es un primer paso para la transformación digital: «Da pie al para qué. Ahora nos preocupa la continuidad y la pedagogía digital y más en estos momentos en los que aparecen nuevas herramientas disruptivas como el Chat GPT por ejemplo. En la actualidad el liderazgo digital es fundamental. La digitalización lo que proporciona es competitividad. Tu pegada es mayor y además ofrece herramientas para medir los resultados. Kit Digital es un traje a medida y no perdamos de vista que la sostenibilidad está aquí».

En estos momentos, el Programa cuenta con cerca de 10.900 agentes digitalizadores adheridos, de los que el 98% son pequeñas empresas TIC.

La figura del agente digitalizador es fundamental en el desarrollo del Programa ya que son quienes implantan las soluciones y pueden asesorar a las pymes en todo el proceso.

Pedro González

Pedro González gerente de Agencia Fisher participó en la mesa como agente digitalziador adherido al Programa. En ella afirmó que en su agencia consideran Kit Digital como «un avance significativo en la transformación empresarial y la digitalización en Extremadura.

El programa Kit Digital representa una oportunidad excepcional para pymes y trabajadores autónomos, al proporcionarles herramientas y soluciones digitales eficaces y accesibles. «Nuestra misión es proporcionar a las pymes las herramientas y soluciones digitales que necesitan para prosperar en un mercado cada vez más digitalizado».

Asegura que el programa tiene un enfoque muy acertado: «Para los agentes digitalizadores, representa un valor adicional en términos de clientes y ganancias, especialmente para aquellas empresas que ofrecen múltiples soluciones. Además, contribuye a aumentar la visibilidad de la empresa y a fortalecer las redes de contacto, por lo que los beneficios no se limitan únicamente a las soluciones contratadas. Es fundamental recordar que, incluso en 2023, hay empresas que aún no cuentan con elementos tan básicos como un correo corporativo, una página web o presencia en redes sociales. Este programa no solo facilita el acceso a estas soluciones, sino que también motiva a los pequeños negocios a dar sus primeros pasos en el mundo digital, proporcionándoles el conocimiento necesario sobre las herramientas y procesos requeridos. Existen trabajadores autónomos que, antes de colaborar con nosotros, desconocían por completo conceptos básicos, como el SEO, y han aprendido cómo puede beneficiar a su negocio. Si logran adentrarse en el aprendizaje de estos conceptos y comprenden su importancia, entonces, sin duda, el programa ha cumplido su propósito», concluye.

El agente digitalizador es el responsable de implantar la solución tecnológica en la pyme o autónomo beneficiario del bono digital, y recibe la ayuda económica una vez ha justificado correctamente su trabajo. Por lo tanto, su responsabilidad es implantar la solución y justificar su trabajo para cobrar la ayuda.

En estos momentos el plazo máximo de pago de los trabajos realizados y justificados correctamente es de 60 días. Como ha explicado el subdirector de Kit Digital de Red.es «La clave está en justificar bien». En menos de dos meses, si todo es correcto, se efectúa el pago. Eso es un éxito sin precedentes en la gestión de ayudas públicas en toda Europa.

Rosa Sánchez

Por su parte, Rosa Sánchez, de Iris Asesores y Consultores, explicó la positiva evolución de su empresa en sus diferentes fases y que en la última de ellas Kit Digital ha sido decisivo para poner en marcha su Customer Relationship Management (CRM). «Necesitaba una herramienta para controlar todo mi equipo y lo he conseguido. Es importante transmitir que se puede llegar muy lejos con el Agente Digitalizador correcto. Esta herramienta te da la oportunidad de entrar en un mercado global. Estamos en otro ciclo a raíz de la pandemia. O aprovechamos la situación el propio mercado te expulsa».

Juan Bautista Martínez

Juan Bautista Martínez, director de la Unidad de Negocio Digital de Cajalmendralejo, recordó que la pandemia aceleró todos los procesos digitales. «Una vez que las empresas prueban Kit Digital ya no lo dejan y eso es lo importante, despertar la mentalidad. La relación con nuestros clientes ya no se entiende sin una digitalización. De hecho, son varias veces al día las que nuestros clientes consultan la aplicación móvil».

Pablo Vila

Por su parte, Pablo Vila, socio fundador de Ideario Marketing, Agente digitalizador adherido al Programa, aseguró que Kit Digital ahorra mucha burocracia pero le preocupa que las empresas sigan invirtiendo en su digitalización una vez que haya acabado el programa.

Finalmente, se pusieron sobre la mesa de debate los retos de Kit Digital a corto plazo, como la continuidad de las medidas de digitalización una vez finalizado el programa, la necesidad de hacer un análisis de la exclusión digital (quienes aún no se han digitalizado), la ciberseguridad, las nuevas formas de relación con la Administración y la medición del impacto que está teniendo la digitalización en la sociedad.