De los más de doscientos trabajadores que Renfe tiene en Extremadura, 54 son maquinistas. Después de muchos años conduciendo trenes, algunos de estos profesionales se jubilarán en los próximos meses y, para poder hacer el relevo generacional, quince maquinistas de reciente ingreso están recibiendo formación actualmente en nuestra región. César Castro (Lugo, 1980) es uno de ellos y hemos hablado con él para que nos cuente cómo está viviendo esta experiencia.

¿Qué pasos ha seguido para llegar hasta aquí?

En 2020 superé la prueba de acceso para realizar el Curso de Maquinistas de Renfe. Tras un año de formación y sus correspondientes prácticas, obtuve la licencia profesional en marzo de 2022. Entonces esperé a que se convocara una Oferta Pública de Empleo, me presenté y la superé. El pasado verano recibí formación en Madrid durante tres semanas y ahora estoy haciendo prácticas en la que será mi residencia, Cáceres.

¿Está satisfecho con su destino?

Extremadura me ha sorprendido positivamente. Confieso que pensaba que el paisaje sería desértico, que esto era una tierra árida. ¡Pero tiene lugares preciosos y muy verdes! Además, Cáceres es un municipio muy cómodo, a mi medida. No me gustan las ciudades tan grandes como Madrid.

¿En qué consiste la formación que está recibiendo?

En las primeras semanas de curso en Madrid mis compañeros y yo estudiamos materias troncales comunes para todas las residencias. Ahora en Cáceres recibimos clases específicas sobre los trayectos y los trenes con los que circularemos. Dichas clases tienen una parte teórica y otra práctica. Debemos realizar varios recorridos de ida y vuelta para cada línea y vehículo. Los alumnos acompañamos en cabina a un instructor que nos va explicando conceptos durante todo el viaje.

¿Cuáles son las líneas y los trenes en los que se está especializando?

Mi ámbito de trabajo abarcará los trayectos desde Cáceres hasta Mérida, Badajoz, Valencia de Alcántara y Talavera de la Reina. No obstante, hemos realizado algunos recorridos más largos, llegando hasta cerca de Madrid, para estar preparados por si alguna vez fuese necesario circular hasta allí. Cuando complete las prácticas y me examine de las diferentes materias, entre las que se incluye un ejercicio en el simulador, estaré habilitado para conducir trenes Media Distancia y trenes Alvia. Si todo va bien, a finales de 2023 o principios de 2024 comenzaré a ejercer como maquinista.

¿Por qué decidió dedicarse a esta profesión?

Mi primo y algunos de mis antiguos amigos de EGB son ferroviarios y me dijeron que Renfe es una empresa que cuida a sus empleados. Yo buscaba un trabajo estable porque tengo un hijo de cinco años, así que decidí sacarme la licencia de maquinista y el certificado B. Estoy satisfecho porque me parece un trabajo muy ameno y con buenas condiciones laborales.

¿Cuál es el perfil de sus compañeros de curso?

En Extremadura actualmente estamos recibiendo esta formación quince personas (once hombres y cuatro mujeres). Estamos repartidos entre Mérida y Cáceres, según los servicios que vayamos a prestar. Tengo compañeros extremeños, gallegos, madrileños… Todos estamos contentos por poder formar parte de una compañía como Renfe y porque nuestro destino haya sido esta región.