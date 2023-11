Marisa González Martín es doctora en Ciencias Físicas y catedrática de la Universidad de Extremadura (UEx) y está trabajando en estudios de materiales que puedan evitar infecciones en los implantes, en el Centro de Investigación Biomédica en Red BBN (biomateriales, bioingeniería y nanotecnología), con grupos punteros en el ámbito nacional y también en proyectos europeos. Marisa González es una investigadora que ha llegado donde quería estar: «trabajando se puede casi, porque somos mujeres y necesitamos que la sociedad vaya cambiando, porque todavía no hay una percepción social de la mujer al nivel que nos corresponde», lamenta. Esta mujer está donde quería estar pero en este trayecto ha percibido que su esfuerzo ha sido mayor que el los compañeros que son hombres. «Evidentemente, soy madre». Porque sí hay diferencias. «Cuando te pones a trabajar somos igual de capaces que un hombre, pero no estamos en las mismas circunstancias».

Marisa González Martín ha recogido esta noche el Premio Women Space, que tiene como finalidad reconocer la trayectoria profesional de una mujer extremeña en el ámbito de las ciencias o la tecnología, concedido por la organización que lleva el mismo nombre. La entrega se hizo en el seno de la segunda Gala Women Space, celebrada en la Biblioteca de Extremadura, en Badajoz, que es la reunión anual de esta asociación de mujeres científicas y tecnólogas de la región, compuesta por matemáticas, físicas, biólogas, químicas e ingenieras que trabajan en empresas privadas o en instituciones públicas.

La presidenta, Dori Izquierdo, destaca de la premiada que es una catedrática universitaria con un prestigio nacional e internacional, reconocida «pero a lo mejor no conocida fuera de su ámbito», que es «lo que nosotros queremos hacer».

Este encuentro se enmarca en el proyecto ‘Mujeres que inspiran’, de la mano del Instituto de la Mujer de Extremadura, con el que elaboran una revista virtual (en su página web) en la que publican entrevistas a mujeres que hablan de su vida profesional y de sus logros. «Queremos crear referentes científicos y técnicos en la región y romper con estereotipos y tópicos, porque van a suponer un antes y un después de la percepción que se tiene del trabajo que hacen».

Todas las integrantes de la asociación tienen relación con Extremadura. Entre ellas, mujeres dedicadas a la formación, de enseñanza media, «donde nosotros tenemos mucho interés porque creemos que la educación es uno de los pilares del futuro de una sociedad en igualdad».

Ése es el reto. En su intervención de bienvenida, Dori Izquierdo, que es ingeniera de Informática, ha mencionado a la premio Nobel de Economía de este año, Claudia Goldin, que ha identificado que la brecha de género y la salarial existen y además hay un punto de inflexión significativo en el que arranca esa diferencia: «cuando las mujeres somos madres». Otra cuestión adicional es que «las mujeres siempre perdemos» cuando las decisiones se toman de manera subjetiva y no por patrones medidos con variables objetivas. «Hasta que no consigamos estar en los órganos de decisión, esas decisiones siempre serán sesgadas y creo que esa es una de las claves por las que las mujeres no estamos todavía representadas en la misma proporción que el número que representamos en muchas de las áreas que ocupamos».