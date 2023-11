La ampliación del Bachillerato a tres años empezará el próximo curso en Extremadura

La ampliación del Bachillerato a tres años se pondrá en marcha durante el próximo curso y se implantará en todos los centros que impartan ese nivel de enseñanzas, según confirma la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a este diario. El pasado viernes el portal de transparencia del departamento que dirige Mercedes Vaquera publicó el borrador de la orden que regirá esta modificación, que ya se contemplaba en la nueva ley de educación, conocida como LOMLOE, y recogía también la legislación regional. En cambio hasta ahora Extremadura no se había decidido a regularlo y llevarlo a la práctica.

No obstante su implantación no va a llevar aparejado un incremento en la contratación de docentes; es decir, esta medida podrá cubrirse con la plantilla de profesores que hay actualmente asignada a este ciclo, tal y como informan también desde Educación. Se hará así, argumentan las mismas fuentes, porque esta modificación prevista no va a suponer ampliar las horas lectivas un curso más, sino dividir las asignaturas que ahora se cursan entre primero y segundo en tres años, con la finalidad precisamente de reducir esa carga lectiva. Por tanto, la cantidad de horas que se impartan de cada materia seguirá siendo la misma que hay en la actualidad.

«Esta medida no es una decisión de la comunidad, es el desarrollo de una normativa básica y de rango superior. Está contemplada tanto en el real decreto 243/2022 de 5 de abril, en su artículo 15.1, como en el decreto 109/2022 de 22 de agosto, en el artículo 23.1. Lo que se recoge no es una ampliación del Bachillerato, que seguirá siendo de dos cursos académicos. Lo que se regula es la posibilidad de realizar este bachillerato en tres cursos académicos, es decir, repartir las asignaturas de los dos cursos en tres, siempre y cuando se den determinadas circunstancias», subraya la Junta de Extremadura. Y añade que, «dado que se trata de una flexibilización en el horario de determinados alumnos y no de incrementarlo o de crear más grupos, esta medida no supone la necesidad de más profesorado».

Su implantación no será de carácter general; es decir, no podrá acogerse a ella todo el alumnado que cursa ese ciclo educativo, sino solo aquellos cuyas circunstancias personales, permanentes o transitorias, así lo aconsejen. El objetivo es facilitarles a estos estudiantes la consecución de los objetivos y por tanto del título de Bachillerato. En este sentido, según se detalla en el borrador de la orden publicado hace unos días, podrán solicitar esta ampliación aquellos que cursen esta etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música o danza; así como todos los que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

Características especiales

También aquellos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad de apoyo educativo. En estos casos se pedirá un informe psicopedagógico del departamento de orientación del centro. E incluso los que aleguen otras circunstancias que impidan el desarrollo normal de sus estudios, entre las que se contemplan, por ejemplo, la hospitalización, una enfermedad de larga duración que requiera de una convalecencia domiciliaria, así como otras situaciones de carácter familiar o de otra índole que, a juicio del director del centro, justifiquen la aplicación de esta medida. «En definitiva, se trata de una flexibilización para favorecer que los alumnos permanezcan en el sistema y puedan titularse cuando tienen esas circunstancias concretas», apuntan desde la Junta.

La solicitud para poder cursar este Bachillerato ampliado, que deberá dirigirse al director del centro en el que quiera cursarse, se deberá presentar al inicio del ciclo (en primero) y deberá mantenerse durante los tres cursos. La petición será trasladada a la secretaría general de Educación y Formación Profesional, que será la encargada de estudiar las circunstancias de cada solicitante para aceptarla o denegarla.

Por otro lado, la promoción del alumnado de un curso a otro se regirá por las mismas reglas que lo hace actualmente el Bachillerato; es decir, pasarán de curso cuando hayan aprobado todas las asignaturas o, en su defecto, cuando solo tengan dos suspensas. Además, quienes pasen al siguiente bloque con materias pendientes podrán matricularse solo de las no superadas. Esta opción se ofrece también al término del tercer curso, si no consiguen el título, podrán cursar al año siguiente solo las asignaturas suspensas u optar por repetir el bloque entero.