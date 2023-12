Extremadura rechaza la bilateralidad y reivindica una nueva financiación

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, reivindicó ayer un sistema de financiación autonómico «justo» basado en los principios de suficiencia financiera y de solidaridad entre los territorios. Lo hizo en el transcurso del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar en Madrid presidido por la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

Una reunión en la que sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas, «que es lo verdaderamente importante, no se ha hablado mucho, ni se ha adelantado prácticamente nada», lamentó a su término la consejera extremeña, al tiempo que criticó que en este pleno no se aclarasen las dudas sobre la existencia o no de una negociación bilateral en esta materia con Cataluña.

«No sabemos cuándo se va a iniciar esa reforma del sistema de financiación autonómica», ni «qué va a pasar con esos compromisos que ya tienen adquiridos con determinados territorios que ni siquiera han estado presentes», dijo en alusión a la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda catalana, Natàlia Mas. Una ausencia que calificó como una falta de «responsabilidad» y de «lealtad institucional». «Quedan todavía muchas incógnitas que es necesario que el Gobierno, que la vicepresidenta, traslade a las comunidades autónomas», zanjó.

En cualquier caso, valoró positivamente que, aunque «tarde», se haya producido esta primera convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras las elecciones autonómicas de mayo pasado (y año y medio después de la anterior). «Es esencial que se produzcan este tipo de reuniones», argumentó.

En relación con la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, defendió poner «encima de la mesa todas las variables», no solo «una que beneficia particularmente a una comunidad autónoma por una mala gestión». «Quiero hablar de financiación autonómica y de todas las deudas que existen con Extremadura», reiteró. A su juicio, «es el momento» de exigir «que se haga justicia, de cumplir con el principio de solidaridad y con lo que dice la Constitución de crecimiento cohesionado de todo el territorio», algo que «no se está cumpliendo», a día de hoy, añadió.

El fondo de compensación interterritorial, «el único fondo que se encuentra en la Constitución, en el artículo 158, tiene una dotación irrisoria, 432 millones de euros, y desde el año 2014 no se revisa», señaló la consejera a la vez que recordó que «es el único destinado a corregir desequilibrios». «Y con la inversión pasa lo mismo, se destina a territorios que han tenido tradicionalmente una gran inversión», esgrimió.

Por otro lado, ayer se dio a conocer la información sobre las entregas a cuenta que se había venido solicitando desde la Consejería de Hacienda extremeña desde finales de septiembre pasado con vistas a elaborar las cuentas regionales. «Hemos conformado nuestros presupuestos con las entregas a cuenta que nos ha trasladado la Airef [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal]», y que son «muy parecidas» a las conocidas este lunes, precisó.

Las regiones del PP, al unísono

Las once comunidades del PP asistieron a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda elevando la voz de forma unánime por el trato «singular» a Cataluña y denunciando que el Gobierno mantenga con esta comunidad una negociación bilateral. Pero no solo se quejaron los populares, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, también arremetió con dureza contra ese «privilegio». Desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page advirtieron de que usarán «todas las herramientas jurídicas» a su alcance para evitar que esa relación bilateral se produzca. «Estamos totalmente en contra», advirtió el titular socialista, que matizó no obstante sus palabras tras oír a la ministra, aseverando que había disipado «sus dudas».

La ministra de Hacienda sostuvo durante el encuentro, que se alargó durante cuatro horas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no está negociando» la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. Es el mensaje que comunicó, pese al acuerdo firmado entre PSOE y ERC y Junts, y en contra de la versión de los partidos políticos catalanes. Sobre la condonación de la deuda a las autonomías, Montero aplazó ese debate al próximo mes de enero. En rueda de prensa, Montero confirmó que no ha existido ninguna reunión aún con la Generalitat, aunque no descartó que pueda haberla en el futuro. Además, tendió la mano al PP para llegar un acuerdo que permita reformar el modelo de financiación autonómica.

El mensaje de la ministra no diluyó los recelos de los consejeros autonómicos del PP. La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, explicó que varias comunidades pidieron explicaciones sobre esta negociación bilateral y la ministra quiso que constara en acta «que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña». «La ministra ha dicho que no es cierto. Alguien no está diciendo la verdad», agregó la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, remarcando que la titular catalana había excusado su asistencia asegurando que ya tiene una vía de negociación abierta con el Gobierno. «La Generalitat ya tiene abierta una negociación para conseguir una financiación singular para Cataluña», incidieron fuentes del Ejecutivo catalán para explicar la ausencia de la consejera en el CPFF. El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, calificó de «sorprendentes» las palabras de Montero.