«Adif nos trata como analfabetos. Esto es Navalmoral, no Venecia», denuncian los vecinos

«Estamos indignados no, lo siguiente. Es una burla total. Una empresa de ingeniería no puede hacer afirmaciones de ese tipo y si lo hace, como ha ocurrido, es porque nos considera analfabetos». Lo dice Chema González, coportavoz de la Plataforma No al Muro de Navalmoral de la Mata, en respuesta a Adif tras informar a través de este diario que es imposible soterrar las vías del tren a su paso por esta localidad cacereña porque de hacerlo se corre el riesgo de inundaciones. Tal y como sostiene el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la ciudad «tiene un nivel freático muy alto, con corrientes de agua perpendicular al paso del tren, por lo que hacer un soterramiento podría derivar en problemas en la ciudadanía al provocar subidas del nivel freático/inundaciones en garajes y otras zonas».

Adif sostiene que soterrar las vías del tren en Navalmoral puede provocar inundaciones «Nos ofende que se diga eso. Efectivamente este suelo es muy arcilloso y se encharca fácilmente pero hay viviendas con sótano, estamos en Navalmoral, no en Venecia», sostiene González, que además es ingeniero de obras públicas. Ante ese problema, agrega, «hay sistemas de ingeniería para evacuar y evitar eso (las inundaciones), como en los metros de Madrid y Barcelona, lo que pasa es que se piensan que los extremeños somos analfabetos. Estamos en el siglo XXI, se construyen metros soterrados en cualquier parte del mundo, no es este el primero», añade el coportavoz de la plataforma. Desde el colectivo insisten en que no enterrar las vías «destruirá» la ciudad, pues la dividirá en dos, y pedirán responsabilidades al nuevo delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Ya preparan además dos nuevas concentraciones, la primera será este viernes.