El Supremo avala a las comunidades de vecinos que prohíben pisos turísticos

El Tribunal Supremo avala que se veten los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios en las que se prohíbe expresamente en sus estatutos que las viviendas se usen para ejercer una actividad económica, al margen del acuerdo de las tres quintas partes del total de los dueños que se establece en la Ley de Propiedad Horizontal. Los magistrados de la Sala de lo Civil han resuelto el caso de una comunidad de Oviedo y otra de San Sebastián, avalando que ambas vetasen la existencia de estos pisos en sus inmuebles al haber prohibido las actividades económicas en ellos.

A través de dos sentencias, el Supremo da la razón a ambas comunidades frente a las empresas que querían explotar esos pisos turísticos. Desde 2019, recuerdan los jueces, la ley permite que las comunidades de propietarios «puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad» que se lleva a cabo en las viviendas, también la económica. «Concurre una prohibición estatutaria, cuya validez no se discute», que establece, según los magistrados, que no se pueden instalar pisos turísticos.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, aseguró ayer que la Junta de Extremadura acatará lo dictado por el Alto Tribunal, pues tienen que ser «consecuentes» con lo que estipule este órgano judicial. A preguntas de los medios sobre este asunto, señaló que el Gobierno regional trabaja para «acompasar» el aumento de la demanda de los apartamentos turísticos que se registra en la comunidad con la «convivencia» entre este modelo de negocio y el vecindario. Así, informó de que el crecimiento de estos alojamientos ha sido del 36 o 37% en el último año. En concreto, el pasado 2022 cerró con 561 establecimientos de esta tipología, un incremento del 14,9% con respecto a 2021.

Cabe destacar que la región cuenta con el decreto 182/2012, de 7 de septiembre, que establece la ordenación y clasificación de los apartamentos turísticos, si bien, Bazaga se mostró proclive a estudiar modificaciones de la normativa extremeña, en caso de que en un futuro fuera necesario. De momento, la consejera garantizó que en Extremadura no existen zonas «tensionadas» por el turismo como en otros lugares de España donde hay problemas de convivencia. «El apartamento es un modelo de turismo muy solicitado por el turista y no vamos a darle la espalda, pero tenemos que regularlo para que todo el mundo esté contento», puntualizó.

En esta línea, Bazaga destacó que el de los apartamentos turísticos es un «fenómeno que está saltando y que está ahora mismo en boga» y sobre el que la Administración regional va a «intentar acompasar la convivencia y la cordialidad y la concordia entre todas las partes». Reconoció que la parte antigua de Cáceres, donde los apartamentos turísticos han proliferado de manera muy significativa y ha despertado las críticas de los vecinos, es una zona «muy delicada» porque es «pequeña y en ella conviven vecinos, turistas y Administración, a los que hay que cuidar y atender». «No tenemos una zona tensionada ni por el número de turistas ni por inversores», reiteró.

Sobre si Extremadura podrá verse afectada en un futuro por este tipo de conflictos, Bazaga consideró que «va a ser difícil» porque el modelo de turismo que Extremadura trabaja «es muy moderno». «Tenemos apenas 30 años de antigüedad y eso nos permite no cometer los errores que se han cometido en zonas muchísimo más turísticas que nosotros», señaló. «Creo que estamos a tiempo y las propias reglas de sostenibilidad tanto social como económica como medioambiental nos van a impedir llegar a ese punto. Yo creo que no y es mi responsabilidad de que eso no ocurra», afirmó.