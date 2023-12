La Junta de Extremadura creará un protocolo de salud mental para maltratadas

La Junta de Extremadura creará un protocolo de salud mental para atender a las mujeres víctimas de violencia de género o sexual a través del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX). Esta será una de las líneas de actuación de este organismo que ha detallado este jueves la directora del mismo, Beatriz Arjona, en su primera comparecencia en la comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social en la Asamblea de Extremadura. No concretó la partida que se destinará a este proyecto, aunque sí destacó que el borrador de las cuentas para el próximo año contemplan una inyección de 10,5 millones de euros para el IMEX, lo que supone un incremento de 341.000 euros.

El objetivo de este protocolo de salud mental es detectar las patologías y las secuelas derivadas de las situaciones de violencia a las que se hayan visto sometidas. Del mismo modo, también se revisará el protocolo que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene con el Servicio Extremeño de Salud (SES) y se reforzará el convenio de colaboración con el colegio de psicólogos. En este último caso el objetivo es que estos profesionales atiendan a las víctimas en situaciones de emergencia, para evitar que tengan que pasar por la lista de espera que hay en estos momentos en el área de salud mental en el SES.

El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha además, según apuntó la directora del IMEX, la oficina de asistencia integral, que «no se ha puesto nunca en funcionamiento». Su finalidad será la de «implementar un instituto de atención multidisciplinar», atendiendo «las necesidades de sus víctimas y sus descendientes», a través de la puesta en marcha de programas de acompañamiento y de atención psicológica, social, jurídica y económica. Estos mostrarán asimismo una atención «especial», agregó Beatriz Arjona, a las mujeres de etnia gitana, inmigrantes, privadas de libertad o en situación de desarraigo social grave.

Cambio en los puntos atención

Por otro lado, las dos casas de la mujer, situadas en Cáceres y en Badajoz, serán reformadas para corregir los problemas de mantenimiento que presentan: «Tienen daños en la cubierta y filtraciones que impiden abrir algunas de sus dependencias. Esto se abordará en 2024», avanzó Arjona. Y se mantendrán los 22 puntos de atención, aunque se eliminarán los de Santiago de Alcántara y Puebla de Alcocer porque «no daban la atención pertinente». Estos dos serán trasladados a Talarrubias y Valencia de Alcántara.

Las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz se someterán a una reforma estructural en 2024

Por su parte, Óscar Fernández, diputado de Vox y socio de Gobierno, mostró sus dudas sobre la efectividad del IMEX e insistió en que su partido no comparte las «desigualdades positivas» que a su juicio se crean por las políticas con perspectiva de género y que se promoverán desde el Instituto de la Mujer. «En lo que no estamos de acuerdo es en que haya discriminación de cualquier tipo, también discriminaciones positivas. La igualdad está consagrada en la Constitución y cuando se incumple, para eso están también los tribunales», apuntó Fernández. Por eso, argumentó que su partido no comparte «que una persona deba ocupar un puesto por el hecho de tener un sexo u otro. Confiamos en la capacidad de las personas para ocupar los puestos que su experiencia, su trabajo y su capacidad le permitan», advirtió.

De nuevo, el diputado de Vox insistió en su postura de luchar contra todo tipo de violencia, aunque sí reconoció la que se da contra la mujer: «La violencia contra la mujer existe, es condenable. Condenamos todo tipo de violencia y sobre todo de violencia contra la mujer y por supuesto la violencia machista, pero hay más tipos de violencia, no solo las mujeres. Echamos en falta que se haga hincapié en otro tipo de personas que sufren violencia», subrayó.

La directora del IMEX le rebatió sus argumentos: «Me alegro de que no nieguen las violencias sobre las mujeres», le dijo, aunque le recordó que ha habido «desigualdad entre hombres y mujeres históricamente» y que esas cuotas que Fernández considera que crean desigualdad positiva, «son necesarias para corregir desigualdades, les guste o no les guste».

Precisamente la diputada socialista, Teresa Nuria García, recriminó las declaraciones de Fernández y le recordó a la directora del IMEX que este diputado pertenece a su socio de Gobierno. A ella le criticó además la eliminación de la consejería de Igualdad, que se haya pasado de «55 a cinco» funcionarios en esa área y que en los seis meses que llevan en la Junta no hayan hecho «nada nuevo».