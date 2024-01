Salud recomienda usar mascarillas y los médicos extremeños piden que sea una obligación

El alza de los virus respiratorios coincidiendo con las fiestas navideñas y el descanso de parte del personal sanitario está suponiendo en Extremadura un incremento de la presión asistencial principalmente en los centros de salud y de urgencias, donde la Consejería de Salud ha vuelto a recomendar el uso de mascarillas en caso de síntomas.

«Estamos viendo a personas positivas en covid, en gripe A o en otros virus que están sin mascarillas en salas de espera y esto supone un riesgo para las personas que acuden a los centros por otra sintomatología. El uso de la mascarillas en estos lugares debería ser en estos momentos una obligación por parte de la consejería más que una recomendación, porque no todo el mundo la sigue», señala Carlos Arjona, presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Extremadura.

Eso es justo lo que acaba de hacer Galicia, la primera comunidad que ha vuelto a colgar los carteles de obligatorio el uso de mascarillas en sus centros de salud y hospitales ante la explosión de los virus respiratorios que están al alza en todo el país. En Extremadura, la incidencia se situaba en la penúltima semana de diciembre (último dato disponible) en 722 casos por cada 100.000 habitante, tres veces mayor que la registrada dos semanas antes, según el último informe del Instituto Carlos III. Y todavía no se ha llegado al pico, advierten los profesionales. «Este año los virus se han adelantando, normalmente es a mediados de enero cuando empiezan a subir, pero este año el aumento ha comenzado 15 días antes y creo que durante todo el mes de enero vamos a tener un incremento de virus respiratorios importante», destaca Arjona.

Arjona: «Estos días estamos viendo al doble de pacientes de lo habitual»

Con esa previsión, considera que debería imponerse por parte de las autoridades sanitarias la obligación de usar mascarillas para intentar contener los contagios. Pero de momento, desde la Consejería de Salud no se contempla esta medida y se mantiene solo como una recomendación general. «De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud recomienda medidas preventivas para evitar el contagio de estas infecciones, tales como higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarillas en caso de presentar síntomas compatibles con una infección respiratoria». Asimismo también insta a seguir las pautas de vacunación «y a evitar, en la medida de lo posible, acudir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de enfermedad».

Aún así, aunque solo se trata de una recomendación, hay consultorios locales, no obstante, que han vuelto a colgar el cartel del uso de las mascarillas en sus puertas para concienciar a la población de la situación. «Esos casos son decisión del personal sanitario de esos centros que ven normal que los usuarios se pongan la mascarilla, pero debería ser una obligación para todos en estos momentos. Es que parece que ya se nos ha olvidado todo lo que hemos vivido, hasta que llegue la próxima pandemia y nos vuelva a entrar de nuevo el miedo».

Los profesionales esperan que la presión siga siendo elevada durante todo el mes

Lo dice Arjona no solo por quienes acuden a los centros sanitarios sin mascarillas en estos momentos, sino también por las cifras de vacunación, que no han llegado todavía a las cifras esperadas. «Es lamentable que la población no se haya concienciado de la importancia que tiene la vacunación tanto de gripe como de covid, sobre todo las personas mayores, porque nos estamos encontrando en las consultas pacientes con síntomas que no estaban vacunadas».

Hasta seis días de espera para una consulta

Esta cobertura por debajo de lo deseado también puede estar influyendo en el aumento de los contagios que está llenando los centros de salud. La elevada presión asistencial se explica principalmente por dos razones, tanto por el incremento de los virus respiratorios como por la falta de personal, ya que en esas fechas como en muchos otros sectores hay profesionales que suelen cogerse días de descanso y vacaciones, pero la falta de sustituciones ante la ausencia de médicos de familia, eleva la carga de los que se quedan en las consultas.

«Estos días estamos atendiendo al doble de pacientes de los habituales», señala Arjona. Y eso ha hecho crecer también las listas de espera: «en estos momentos está habiendo listas de espera de cuatro y seis días para conseguir una cita en el centro de salud, lo cual hace saturar los servicios de urgencias de los centros de salud y los hospitales». Ante esta situación, el presidente de los colegios de médicos considera que la consejería debería recuperar al menos durante este mes de enero la jornada de tarde voluntaria para aquellos facultativos que quieran pasar consultas vespertinas. En ese caso no serían las suyas propias, sino las de los compañeros que acumulan. «Quitar la saturación de los centros de salud tiene que ser una prioridad porque la Atención Primaria debe ser resolutiva y atender al paciente lo antes posible».