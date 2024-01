Guardiola dice que "Elysium eran castillos en el aire" y exige frenar "la inseguridad jurídica" a la que se expone a las empresas en Extremadura

El revés judicial al macroproyecto de ocio Elysium City de Castilblanco anulando el decreto que se creó para que se pudiera construir la iniciativa cifrada en 8.000 millones de euros con parques temáticos y 13 hoteles, ha centrado hoy la actualidad política extremeña. La primera en opinar ha sido la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en su visita a Cáceres ha aseverado que la sentencia del TSJEX dada a conocer el sábado es "una muestra más de cómo gobernaba el anterior ejecutivo regional, que lo único que buscaba eran grandes titulares y grandes proyectos que eran castillos en el aire".

Guardiola ha lamentado "muchísimo" la situación y ha dicho que "esto es muy perjudicial para nuestra región porque la inseguridad juridica a la que exponemos a las empresas no es de recibo". ¿Y qué hará a partir de ahora la Junta? "Analizar muy bien cuáles son los siguientes pasos a seguir". Y ha lanzado una advertencia: "Todos los avances que hagamos se harán con el rigor jurídico que precisan las empresas de Extremadura y las que queremos que vengan".

Y a tres preguntas formuladas a Guardiola, tres respuestas de la presidenta: ¿Pero Elysium es un castillo en el aire? "Entiendo que se cumplió el trámite de dar un gran anuncio pero que no tenía el soporte jurídico necesario. Y no lo digo yo, lo dice una sentencia". ¿Y se han planteado recurrirla? "No. Nosotros entendemos que es muy clara. Vamos a analizar qué tiene que hacer este gobierno, si tenemos que hacer otro decreto o ver cuál es la madurez real de ese proyecto". ¿Y se han puesto en contaco con la empresa? "Nosotros estábamos en contacto con la empresa desde la Junta de Extremadura".