«Una guerra no es motivo de huelga educativa»

En el único punto del orden del día de la Comisión de Educación de ayer en la Asamblea, el diputado de Unidas por ExtremaduraJoaquín Macías preguntó por los motivos para autorizar huelgas de estudiantes en unos institutos y en otros no, tras las dos protestas convocadas en noviembre en solidaridad con el pueblo palestino: «la primera se desarrolló sin problema, pero la segunda no fue autorizada y sospecho que hubo indicaciones para que no fuera secundada», dijo.

«Tienen derecho a la huelga los trabajadores, pero los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión y a manifestar discrepancias de carácter educativo y una guerra no es una decisión educativa», respondió la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, quien acusó de «hacer una llamada a la insumisión» a Macías después de que este cuestinara la norma que regula el proceso para poder llevar a cabo un paro estudiantil.