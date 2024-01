Extremadura pedirá al Gobierno que mejore el sistema antiniebla del aeropuerto

El pleno de la Asamblea regional ha acordado este jueves instar al Gobierno de España a instalar en el Aeropuerto de Badajoz el sistema de ayuda a la aproximación y el aterrizaje ILS categoría II/III para solventar las incidencias en el tráfico aéreo que se registran por la niebla. La propuesta de pronunciamiento presentada por el grupo parlamentario popular ha salido adelante con los votos a favor de Vox, la abstención de Unidas por Extremadura y el rechazo del PSOE.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PP José Manuel García ha informado de que la niebla impidió el pasado año 38 vuelos en el aeropuerto pacense, una cifra "muy superior" a la de 2022. Este fenómeno genera una media de 21 incidencias anuales, lo que supone un 4,7 por 1.000 de las operaciones comerciales. Además, ha indicado que según la Agencia Española de Meteorología, se registra una media de 39 días de niebla al año, siendo más frecuentes en noviembre, diciembre, enero y febrero.

En este punto, cabe recordar que el aeropuerto dispone del sistema ILS de aterrizaje por instrumentalización de categoría I, que no permite la operativa cuando la visibilidad cae por debajo de los 800 metros. "La mejora de los sistemas de ayuda para la aproximación del aterrizaje a una categoría II/III permiten el aterrizaje en condiciones de visibilidad casi nula y reduciría al mínimo la afección de las operaciones", ha asegurado el parlamentario popular.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE María de la Cruz Rodríguez ha reconocido que el pasado año se cancelaron 38 vuelos, pero ha subrayado también se batió un récord de cifras, pues la actividad en el aeropuerto creció más de un 21% con respecto a 2022 y un 6% más en relación a 2019, el año anterior a la pandemia. "Se cancelaron vuelos porque los vuelos salían, porque ese aeropuerto tenía actividad, cosa que no puede decir el PP cuando gobernó la Junta de Extremadura, porque ustedes cerraron el aeropuerto", ha criticado.

Por su parte, el diputado de Vox Juan José García ha manifestado que ofrecer solución a esta problemática, así como invertir en la mejora de las infraestructuras de Extremadura, responde a una "cuestión de voluntad política y el Gobierno de España no la tiene". "Con parte de los 15.000 millones de euros con los que Pedro Sánchez ha comprado su presidencia a los independentistas catalanes, se modernizaba el aeropuerto de Badajoz, se ampliaban pistas, la terminal, se dotaba de sistemas ILS, además de un aeropuerto en Cáceres", ha subrayado.

Para el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado que la propuesta del PP no está respaldada por un estudio técnico solvente. "No se trataría solo de invertir para adaptar el aeropuerto, sino que también habría que adaptar las aeronaves y las tripulaciones porque algunos de los aviones que operan en la actualidad no cumplirían con los requisitos técnicos necesarios para utilizar el ILS que proponen", ha apostillado.