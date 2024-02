Extremadura descarta cobrar por visitar espacios públicos tras la polémica de la plaza de España de Sevilla

La Junta de Extremadura no contempla "en este momento" cobrar por la visita a los espacios públicos de la región. De esta forma lo ha manifestado este martes la portavoz del Gobierno regional, Victoria Bazaga, a preguntas de los medios sobre la propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar por entrar en la Plaza de España hispalense a todo aquel visitante no nacido ni empadronado en Sevilla (ciudad y provincia). La finalidad es financiar su conservación y un servicio de vigilancia las 24 horas del día.

"Respeto absoluto a la decisión que haya tomado el alcalde de Sevilla y las razones que le hayan llevado a ello. En este momento nosotros, en este momento, insisto, no tenemos ninguna intención de llegar a un procedimiento semejante. No descarto que en un futuro si es necesario se hiciera, pero en este momento en Extremadura no lo estamos llevando a cabo", ha señalado.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado al Ayuntamiento de Sevilla que su departamento «no se va a prestar» a la decisión de «privatizar» la emblemática plaza de España, que fue diseñada por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana del año 1929. Según recoge Efe, hasta el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, ha advertido de que la iniciativa requiere del acuerdo de varias administraciones, ya que «son varias las que participan de la titularidad del entorno».