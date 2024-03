Almaraz defiende prolongar la vida útil de la central y Quintana asegura que la decisión no está tomada

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) defiende desde Almaraz la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, entre ellas la extremeña, y se muestra así contraria al cierre dispuesto por el Gobierno y las hidroeléctricas.

Así, según recoge la agencia Efe, el colectivo hace hincapié en que se trata de una energía "que no emite CO₂ a la atmósfera, ayudando a la lucha contra el cambio climático, además de ser un motor de desarrollo, generando cerca de 30.000 empleos en España".

De esta forma, AMAC considera que es "de vital importancia" que se revise el acuerdo firmado por las empresas eléctricas y Enresa, y que se fije un nuevo calendario para el cierre de las centrales nucleares "que asegure la participación de la energía nuclear durante la transición energética hacia una energía limpia con cero emisiones de CO₂, prevista actualmente para 2050".

Así lo recoge un manifiesto respaldado por unanimidad en la asamblea general de esta asociación, celebrada en Almaraz, y en la que han participado cincuenta alcaldes y concejales de municipios de AMAC.

Una petición reiterada

No es la primera vez que AMAC hace público su posicionamiento frente al cierre de las centrales nucleares en España. En 2022, la asociación manifestaba que la planificación reflejada en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) era una decisión "no justificada, no explicada y, por tanto, precipitada, ya que no existen suficientes garantías de que el desarrollo de las energías renovables se realice al ritmo deseado, lo que puede provocar una situación de colapso en el suministro de energía".

Ahora de nuevo, coincidiendo con el reciente acuerdo de la COP 28 de Dubái, que apuesta por energías que deben implementarse para reducir las emisiones de CO₂ para conseguir emisiones cero en el año 2050, recuerdan "que la energía nuclear no emite CO₂ a la atmosfera, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático".

A esto ha sumado que las centrales nucleares generan alrededor de 30.000 empleos en España, de los cuales 8.500 son directos, mantiene una "fuerte" actividad de I+D cercana a 70 millones de euros anuales, además de proveer a la red eléctrica de energía "constante y segura", ha detallado el presidente de AMAC, Pedro Sánchez Yebra.

Sánchez Yebra ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente de AMAC, Miguel Ángel Ribes; el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz; y los responsables municipales de las localidades cabecera de las diferentes áreas nucleares de España.

Aquí, reconoce que los municipios de AMAC conviven con las centrales nucleares desde hace más de 50 años y "si bien en este periodo se han generado tensiones, no es menos cierto que el balance de esta convivencia es positivo".

En este sentido, resalta el desarrollo y especialmente el empleo que genera, y que es de vital importancia para mantener los niveles de población de las zonas que albergan las centrales o el almacenamiento de residuos radiactivos, "las cuales se verán gravemente afectadas, económica y demográficamente, con el cierre de las centrales nucleares".

De igual forma, señala que los municipios mantienen un contacto constante con el Consejo Seguridad Nuclear para conocer permanentemente las incidencias que se producen en las plantas y su posible afectación a las personas y al medioambiente.

"Es solo a partir de la certeza de que las centrales han operado y operan de forma segura, que los municipios han podido mantener la convivencia durante décadas, aceptando las decisiones que toman los gobernantes donde siempre debe primar la seguridad a cualquiera otra cuestión", añade.

Sánchez Yebra destaca también el compromiso con el interés general de España de los municipios de AMAC, el cual motiva precisamente esta defensa en el uso de la energía nuclear, "no solo por sus intereses locales sino también por lo importante que es para el éxito de las políticas contra el cambio climático".

La decisión no está tomada

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, asegura que la decisión sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz "no está tomada", un "asunto complejo" sobre el que el Gobierno de España actuará "en el interés general de todas las partes".

Quintana realiza estas declaraciones a preguntas de los medios en Mérida en relación con la postura del nuevo secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, en contra del cierre de la central nuclear en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

"La central nuclear de Almaraz es un tema complejo, el Ministerio de Transición Ecológica está hablando con los propietarios de la central y tendremos que esperar a qué determina y siempre se hará con el interés general", expresa el delegado del Gobierno.

De esta forma, emplaza a que se realicen los "contactos oportunos" de cara a conocer el futuro de la instalación nuclear extremeña.