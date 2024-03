Interinos de la Junta solicitan más plazas de estabilización para frenar el aluvión de reclamaciones

Tras más de cinco años de lucha, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 22 de febrero, que abre la puerta a que los interinos que no superen las oposiciones de estabilización sean fijos, ya ha empezado a aplicarse en juzgados españoles y llena de esperanza a la plataforma de interinos extremeños que inició la batalla hace un lustro. «Es un fallo muy positivo porque por enésima vez Europa le está diciendo a España que el camino que ha cogido para solucionar el abuso de la temporalidad en la administraciones públicas no cumple con la directiva europea», valora Marisa González, presidenta de la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex).

Esa sentencia rechaza las medidas puestas en marcha en España para solucionar el abuso de temporalidad, como son la regulación de la figura del indefinido no fijo o los procesos de estabilización que deben estar cerrados antes de 2024. Pero, además, Europa señala que hay que resarcir a la víctima y considera ilegal la indemnización de 20 días por año trabajado que recoge el decreto 20/2021 y también dice que se debe sancionar a la administración pública que ha abusado de la temporalidad, «y la única sanción es la fijeza porque España no ha legislado para imponer sanciones a las administraciones infractoras», apunta.

González tiene claro que la sentencia europea marca «un antes y un después» en la lucha contra el abuso de la temporalidad y la próxima semana se reunirán con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, para conocer cómo va a aplicar este fallo la comunidad y buscar soluciones conjuntas.

"Mucho personal se va a quedar en la calle y va impugnar"

De entrada, la Junta ha indicado a este diario que no va a aplicar el fallo europeo, lo que para Piltex sería un error. «Entendemos que los procesos de estabilización están ya avanzados, pero la Junta debería ser cauta porque esos procesos están incompletos y dejan a mucho personal en la calle porque no se han convocado plazas suficientes para todos los que están en abuso de temporalidad». Por eso, desde el colectivo van a proponer que si no se pueden paralizar los procesos selectivos en marcha, al menos que haya un aumento de plazas con el fin de evitar que los interinos que llevan entre tres y seis años de contrato en la Junta puedan lograr estabilizar. «Hay más de 6.000 afectados en fraude de ley y la Junta solo ha sacado 3.000 plazas en el ámbito de la administración». Eso supondrá que se produzca un aluvión de reclamaciones e impugnaciones del personal que tendrá que cesar tras la estabilización, a quienes Piltex (que solo ha contado con el apoyo del sindicato USO) recomienda reclamar ya vía administrativa para advertir de que están en situación de fraude de ley. «Es que si la Junta no hace nada se puede encontrar con dos personas para un mismo puesto o que tenga que pagar indemnizaciones millonarias. Esperamos que sean sensibles», advierte.

A las nuevas reclamaciones se suman, además, las de más de un millar de interinos extremeños que ya tienen en marcha desde hace años distintos procesos administrativos y judiciales (en distintas fases) denunciando el abuso de temporalidad, señala González. «Hay sentencias contrarias que ahora se podrían revisar porque tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia europea», advierte. González recuerda que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) respaldó los procesos de estabilización en marcha y ahora están «expectantes» para ver cómo los tribunales extremeños aplican el nuevo paradigma judicial abierto tras el fallo europeo, como ya han hecho al menos dos juzgados españoles.