Casi 3.100 extremeños han muerto por covid desde el comienzo de la pandemia

«Buenas tardes estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración, mañana, de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por la Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país». Así comenzaba la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la noche del 13 de marzo del 2020 para anunciar el confinamiento, una palabra hasta entonces poco usada en el léxico pero que pasó a formar parte de nuestro día a día y que cambió, por completo, la vida tal y como la conocíamos.

Para entonces, la región había registrado ya dos muertes a causa del virus, ambas de Arroyo de la Luz (Cáceres) la localidad extremeña más castigada por la pandemia en la primera ola y en la que se registraron los primeros casos de esta enfermedad. Aquí el ayuntamiento ha celebrado esta semana un acto homenaje a los fallecidos del municipio.

El confinamiento impuso el teletrabajo, potenció el núcleo familiar, pues no se permitía el contacto con personas que no residieran juntas y acabó hasta con la levadura, pues tanto tiempo en casa acrecentó las dotes culinarias de los españoles. No fueron dos semanas, sino que tras aquel consejo de ministros extraordinario llegaron otros muchos para aprobar la prórroga del encierro, que finalmente se extendió mes y medio, hasta que el 1 de mayo se permitió la salida escalada, por horas y por grupos de edad. Unos días antes se habían flexibilizado las visitas a la calle de las familias con niños, que podían salir también unas horas al día. Y, tras estabilizarse la situación, el 11 de mayo comenzó la desescalada. Pero el estado de alarma se mantuvo hasta el 20 de junio. 99 días.

Mayo de 2023: fin de la pandemia

Parece que ha pasado una eternidad pero solo hace cuatro años (se cumplieron ayer) que el país se metió en casa y, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la pandemia el 5 de mayo del 2023, el virus continúa entre nosotros. En la región, desde marzo del 2020, se ha cobrado cerca de 3.100 vidas. En concreto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta julio de 2023 (último dato disponible) en Extremadura han fallecido a causa del covid 3.082 extremeños. Aunque no hay estadísticas más allá de esa fecha, los expertos coinciden en que no debe variar mucho en la actualidad: «No recuerdo una muerte por covid en los últimos cinco o seis meses, los ingresos han sido pocos», reconoce un especialista que presta sus servicios en la región en una de las plantas que trata a pacientes con enfermedades infecciosas, como es el caso del coronavirus.

En 2020 y 2021 las cifras de fallecidos fueron parecidas: según los datos del INE, 1.099 el primer año y 1.067 el segundo. En total, 2.166 personas; el 52% hombres. En 2022 la cifra de defunciones siguió siendo elevada, pues se registraron 827 muertes. Ya en 2023 empezó a descender y en el primer semestre Extremadura notificó 89 fallecimientos a causa del coronavirus. Durante las dos primeras olas, ocurridas entre marzo y diciembre del 2020, casi el 80% de las muertes se registraron en el hospital (860). El resto, en las residencias de ancianos (183, casi el 12%) y en los domicilios (37). Cabe destacar, no obstante, que una gran parte de los usuarios de los centros de mayores infectados fueron trasladados a los hospitales, por eso la cifra de las muertes en geriátrico es menor a la de los centros sanitarios, porque en las residencias fallecieron aquellos a los que no se derivó para hospitalización.

La incidencia

Aquel confinamiento familiarizó también a los ciudadanos con otros términos, como el de incidencia acumulada, que a día de hoy, y a pesar de haber transcurrido cuatro años, sigue utilizándose. El Centro Nacional de Epidemiología continúa, de hecho, estudiando la evolución de este virus de forma semanal, junto al de la gripe y al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Según este informe, la última semana, la correspondiente al 10 de marzo, Extremadura registró una incidencia de 438,6 casos por cada 100.000 habitantes, la quinta más baja del país y 150 puntos por debajo de la media, que se situó esa semana en 589,1 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, a día de hoy, el virus que más circula es el de la gripe, por encima del covid y del VRS.

Durante toda la pandemia la región se ha situado a la cabeza en cuanto a la tasa de hospitalizados. Y así continúa: la última semana estaba en 26 hospitalizados por cada 100.000 casos; la tercera más alta del conjunto nacional y 11 puntos por encima de la media.

Sin olvidar la vacunación. Vicente Mirón, de 72 años, de Ceclavín y usuario de la residencia Rosalba de Mérida, fue el primer extremeño en recibir la primera dosis de la vacuna frente al covid, el 27 de diciembre del 2020. Cuatro años después, van ya cinco dosis. Esta última, que se ha puesto entre octubre y enero, ha tenido ya baja aceptación: solo se la ha puesto el 44% de la población diana. Los índices más altos de cobertura se dan en los mayores de 80 años, con un 58,22%, según los datos del Ministerio de Sanidad. Le siguen los de 70 a 79 años, donde la ha recibido el 47,48%. Entre los de 60 a 69 años la cobertura se queda en el 28,20%. El covid, 1.079 días después, no se olvida.