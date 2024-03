“Almaraz ha parado un reactor y seguimos teniendo luz, a lo mejor no es tan necesaria”

Hace justo tres meses que aceptó la propuesta de Pedro Sánchez para ocupar el puesto de delegado del Gobierno en Extremadura. Lleva 28 años en política pero a José Luis Quintana (Don Benito, 1950) le faltaba todavía probar la política nacional, tras haber sido consejero en la Junta de Extremadura con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con Guillermo Fernández Vara, alcalde de su localidad y diputado en Badajoz. Reconoce que se lo pensó por su familia, que paga, dice, «las consecuencias de que sea una persona pública». Aceptó, su familia lo entendió y «me apoya cada día». Se define como un apasionado de su trabajo porque le preocupa esta región: «Quiero estar encima de todos los problemas que haya en Extremadura».

Es el nexo de unión entre Extremadura y el Gobierno central. Una de las principales quejas de esta región es que está abandonada por el Estado, ¿comparte esta crítica?

No la comparto. Es verdad que a lo mejor el Gobierno no ha sido capaz de explicar bien medidas que se hacen, pero en Extremadura se invierten 449 euros por habitante y en Cataluña 290 y somos una de las regiones que más se ha beneficiado del incremento del salario mínimo interprofesional. O tantas y tantas medidas desde el punto de vista económico, de generación de empleo, de subida de las pensiones, del establecimiento de los mínimos vitales, ... de las que Extremadura sale muy beneficiada.

Entre otras cosas, ese argumento se debe a la situación del tren. Llevamos tres décadas esperando la alta velocidad, pero lo único que en este tiempo se ha logrado ha sido electrificar un tramo, el de Badajoz a Plasencia, pero seguimos sin AVE…

Que seguimos sin AVE está claro, pero la responsabilidad es compartida porque han gobernado todos los partidos. Lo que sí tenemos que decir es que jamás se ha invertido más que en el periodo actual y que ya vemos la luz de alguna forma, pues todo el tramo extremeño en el año 2027/2028 estará totalmente finalizado. Lo que sí vemos es que las medidas que entran en funcionamiento, como es la electrificación, han disminuido las incidencias; es decir, la fiabilidad del tren, con todo lo que se está haciendo, va en aumento de manera importante. El paso gigantesco va a ser el funcionamiento del bypass de Mérida, con lo que se conseguirá que el tren llegue a Madrid desde Badajoz en cuatro horas; y eso será para el año que viene.

Nos conformamos de momento con un Alvia. Hay comprometido otro, ¿sabe cuándo llegará?

Lo dijo el ministro en su visita a Extremadura: España no había adquirido ningún tren desde el año 2010; ahora acaba de comprar 500 y, evidentemente, van a mejorar las dotaciones de los vehículos que vienen a Extremadura. En los próximos meses veremos la mejora.

¿Hay una fecha?

Lo mejor es no poner fecha.

¿En qué situación se encuentra la electrificación del tramo entre Plasencia y Talayuela?

Está todo en marcha. Esta semana salía el proyecto para las traviesas. Además está en redacción de proyecto, adjudicado ya, la electrificación de Monfragüe-Humanes para que pudiera estar todo el tramo electrificado en el año 2030, para que en el campeonato del mundial de fútbol podamos unir las dos capitales de la península ibérica a través de un tren electrificado.

El trazado en el tramo de Castilla-La Mancha sigue bloqueado. El ministro Óscar Puente dijo que la solución sería inminente, ¿en qué situación se encuentra?

Falta la Declaración de Impacto Ambiental, pero, aunque no se pongan de acuerdo Talavera y Toledo, el ministro ya ha anunciado que él tomará la decisión.

El nuevo secretario general de su partido, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto crear una ley para sancionar a Renfe por las incidencias e incumplimientos, ¿qué le parece?

Creo que ha disminuido muchísimo la incidencia. La fiabilidad de los trenes ahora mismo es mayor y se puede comprobar, antes las incidencias eran diarias y ahora no. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando.

«No se puede poner un antinieblas en el aeropuerto que no vaya a eliminar los riesgos»

¿A quién apoyaba usted en las primarias del PSOE, a Gallardo o a Garlito?

Dije que me iba a mantener al margen y que iba a apoyar firmemente a quien ganara y, evidentemente, después de haber ganado las primarias, apoyo firmemente a Miguel Ángel Gallardo.

¿Cómo es su relación con la Junta de Extremadura?

Buena, muy buena con los consejeros y con la presidencia.

La autovía A-81, la carretera de Badajoz a Córdoba, lleva dos décadas esperando. Se trabaja en el estudio informativo pero se ha paralizado la Declaración de Impacto Ambiental, ¿en qué situación se encuentra esta infraestructura?

Se paraliza por un tema administrativo, pero no se deja de trabajar. Son necesarios unos informes y, para que no corran los plazos, se ha paralizado. Demarcación de carreteras está con documentación para agilizar los trámites.

¿Y la autovía entre Mérida y Ciudad Real, la A-43?

Salió a información pública y no ha habido inconvenientes. Está el proyecto para convertir en autovía el primer tramo, entre Torrefresneda y Santa Amalia. En esa misma Declaración de Impacto Ambiental está el proyecto para la conversión de esa carretera en un dos más uno (un desdoblamiento) en determinados casos y para la eliminación de algunas curvas, que mejorará considerablemente ese trazado.

Pero no es el diseño que se demandaba, que era convertir todo el trayecto en autovía…

No. Ahora mismo lo que contempla el proyecto es autovía en el primer tramo, que es el de mayor tráfico.

El año pasado Extremadura vivió un año negro en las carreteras, con 51 muertos. De momento parece que en lo que va de año la situación se ha estabilizado, pero se demandan más efectivos para llegar a todas las carreteras, ¿hay suficientes medios para realizar los controles necesarios?

La situación no ha mejorado del todo porque todavía tenemos unos índices altos. Hay que ver cuáles son las causas; normalmente son por despistes, falta de atención, … La Dirección General de Tráfico está trabajando en ello para ver si hay que establecer medidas o cambiar algunas para pedir a la gente que extreme las precauciones.

¿Pero necesita más medios la Guardia Civil para controlar más las carreteras?

En cada curva no puede haber un guardia civil; la causa no es la falta de vigilancia. La responsabilidad del conductor es la que tiene que primar. Las carreteras en general y las carreteras secundarias en particular están en buen estado, bien señalizadas.

¿Finalmente se instalará en el aeropuerto de Badajoz un sistema antinieblas más preciso, como se ha demandado?

Se está estudiando, pero hay que ser conscientes de la situación. Es verdad que ha aumentado el número de días de niebla en ese aeropuerto en los últimos cinco años, pero también es verdad que es un sistema que no solo tiene que tener el aeropuerto, sino que lo tienen que tener también los aviones y los que vienen de Madrid no tienen ese sistema, con lo cual no valdría para nada. Pero además, es un sistema que no es infalible; en todos los aeropuertos hay casos de aplazamiento por niebla. Aún así, se va a estudiar desde el punto de vista técnico, pero no se debe establecer un sistema que luego no elimine los riesgos de retraso por culpa de la niebla.

«Vamos a estudiar las denuncias a los agricultores, pero no podemos quitar la autoridad a la Guardia Civil»

Los agricultores llevan casi dos meses con protestas. Han recibido sanciones, pero han pedido la amnistía, ¿se les va a sancionar?

Las protestas que han sido autorizadas no han tenido denuncias. De las no autorizadas nos enteramos cuando se ejecutaban los cortes en carretera, provocando en algunos casos riesgos para la seguridad de las personas. A ningún agricultor, solo porque haya participado en una protesta, se le ha denunciado; se ha denunciado al que o bien no se ha hecho caso de lo que le ha indicado la Guardia Civil o bien porque ha hecho otras cosas. Por eso las denuncias son relativamente pequeñas. Nosotros estamos dispuestos a estudiar cada una de esas denuncias, pero no podemos quitar la autoridad a la Guardia Civil. Hay accidentes provocados.

¿Cuántas denuncias se han tramitado?

Unas 50.

Algunas han llegado hasta los 1.000 euros…

Claro, es que había agricultores que, no solo no se hacían caso de la Guardia Civil, sino que provocaban determinados incidentes. Cuando dicen que se han desarrollado las manifestaciones sin incidentes no es correcto. ¡Cuándo se ha cortado una autovía sin autorizar! Eso es un incidente.

¿Qué le parece que haya ciudades, como Cáceres que anunciaran que no iban a denunciar?

No le voy a quitar nunca la autoridad a la Guardia Civil, cuando la Guardia Civil propone una sanción suele ser por algo; no ha denunciado a todos los agricultores que han ido. En Cáceres quien denunciaba era la Policía Local, que depende del ayuntamiento.

¿Va a interceder la delegación entre los agricultores y el Gobierno para que se atiendan sus demandas?

El Ministerio de Agricultura tiene una relación permanente con las organizaciones agrarias. Esta semana me reuní con ellos. Vamos a escucharles y a explicarles las medidas que ha establecido el ministerio, tenemos un contacto permanente. Ningún gobierno ha ayudado tanto a los agricultores como este Gobierno.

Fue uno de los impulsores de la fusión entre Don Benito y Villanueva como alcalde de Don Benito, ¿qué opina el Estado de que se haya paralizado?

El Gobierno estaba interesado porque esa fusión saliera adelante y por eso se llegó a firmar un protocolo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, con una serie de medidas que se establecían si había fusión y, evidentemente, lo que le he dejado patente a la asociación a favor de la fusión es que el Gobierno no ha modificado su postura de apoyo a fusiones de municipios. Particularmente creo que España debería de abordar una modificación de la planta municipal, no es presentable tener 8.131 municipios como tenemos en España.

¿Comparte el cierre de la central nuclear de Almaraz?

La central nuclear es privada. Esta semana han decidido que no era rentable y han paralizado uno de los reactores. Ellos solo ven la central para sacar beneficio. Lo que sí es verdad es que se ha paralizado uno de los reactores pero no lo hemos notado, ni las empresas ni los particulares. La generación de energía eléctrica se ha modificado y se ha modificado otra transición muy importante, que es el ahorro energético: la iluminación ya no es la que era, los consumos son menores, las maquinarias de frío y calor son mucho más eficientes consumiendo mucho menos, la maquinaria industrial cada vez es más eficiente en ese sentido, … Y al margen de eso, hay nuevas generaciones de energías que vienen del sol, del agua y del viento con costes distintos. En el caso de Extremadura hay un ejemplo clarísimo: el IDAE (el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) aprobó 33 proyectos para almacenamiento de energía eléctrica fotovoltaica, de los que 11 son para Extremadura, para hacer almacenamiento de esa energía.

Dice que se ha parado el reactor pero que no lo hemos notado, ¿quiere eso decir que no es necesaria ya la central?

Son conclusiones que se pueden sacar de lo que ha sucedido. Se ha paralizado por una cuestión de rentabilidad, pero nosotros seguimos con la misma luz y además no ha subido.

¿Qué sabe del proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata?

Hay una apuesta por la empresa y una apuesta de Mercedes. Tiene la primera fase de la Declaración de Impacto Ambiental concedida. Que en Extremadura se vayan a fabricar esas baterías es un antes y un después. Es un proyecto firme, serio y maduro.

¿Será este su último cargo?

Tomé la decisión de dejar la política local porque entendía que tenía que ser así. Me atraía la política nacional porque nunca había estado, pero mi intención ahora mismo es que sea mi último cargo, por mi edad, aunque yo me encuentro física y mentalmente en plenas facultades.