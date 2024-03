Quintana: «La noticia de las mascarillas me pareció una broma»

¿Qué ha ocurrido con las 800.000 mascarillas encontradas en Almendralejo?

Cuando veo esa noticia me parece una broma. No presentan denuncia (la Junta de Extremadura) pero llamo a los medios de comunicación. Dicen que no hay ninguna relación de la compra de mascarillas que ha hecho Extremadura con ningún caso de corrupción, pero lo creo la sospecha y lo digo. Todo parece una broma. La Guardia Civil ha visto las mascarillas que son, ha hecho una relación de lo que había.

¿Pero sabe por qué estaban ahí?

No, no lo sé. Este caso era más para salir en los medios de comunicación que ninguna otra cosa.

¿Cree que ha sido una forma para intentar generar la duda de que el ejecutivo anterior tuvo algo que ver con el ‘caso Koldo’?

Yo no lo he relacionado con el ‘caso Koldo’. Quien lo haya dicho, ha intentado relacionarlo.

¿Pero usted tiene constancia de que esas mascarillas no tienen nada que ver con esa trama?

No es que lo sepa yo, es que lo han dicho quienes han llevado las mascarillas a la Guardia Civil, es que es más grave todavía.

¿Hubo o no hubo registros en la región por este caso?

En un primer momento dije que no había habido registros porque nosotros no habíamos identificado un registro relacionado con ello. Se había registrado una propiedad del empresario, pero en aquel momento no relacionamos ese caso con el de las mascarillas. Pero sí, se hizo un registro y nosotros dimos el apoyo a la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, pero no era por un tema de Extremadura, por eso en un primer momento no lo relacionamos.

Más allá de estas mascarillas encontradas, ¿confirma entonces que no existe relación de Extremadura con esta trama?

No. El registro no tuvo nada que ver con la compra de mascarillas en Extremadura, se realizó porque era propiedad de uno de los implicados, que es distinto.

¿En qué tesitura pone el ‘caso Koldo’ al PSOE?

Ojalá todos los partidos actuaran como ha actuado el PSOE en el ‘caso Koldo’. Ha puesto un verdadero cortafuegos. En estos casos hay que ser firme y el presidente del Gobierno lo es y el partido lo es; y lo ha demostrado. Ayer -por el jueves- Ábalos estaba en otro sitio.