El cordero extremeño, el ‘rey’ de la fiesta (religiosa)

El consumo de carne de cordero ha estado tradicionalmente muy vinculado a las festividades religiosas y familiares. No solo a la Navidad. El Ramadán de los musulmanes abre otro periodo muy intenso de comercialización en este sector, que incluye las pascuas católica, judía y ortodoxa y que culminará, a mediados de junio, con la fiesta islámica del sacrificio del cordero.

Cientos de miles de ejemplares nacidos en la región, un mínimo de ochocientos mil según fuentes del sector, acabarán consumiéndose fuera de España en estos tres meses y medio. Muchos de ellos serán de la firma cooperativa EA Group, con sede en Villanueva de la Serena. Se trata de la mayor empresa cooperativa comercializadora de carne de cordero de Europa. Con unos 1.600 socios repartidos por las provincias de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Huelva, Sevilla, Cádiz y Ciudad Real, su cuota de mercado suma el 12% de la nacional. «Entre un 25% y un 30% de la producción de Extremadura y un 10% de la de Andalucía», precisa su director general, Juan Carlos Pozo. Eso supone comercializar de 800.000 a 850.000 corderos al año.

«La campaña de Semana Santa siempre es muy fuerte, porque Italia tira mucho de producto», indica. El «‘efecto Ramadán’» en las ventas «no es tan importante», al consumirse también otros tipos de carne durante este mes sagrado para los musulmanes. «Lo es más el ‘efecto fiesta del cordero’», que gira en torno a este animal, aclara. Este año se da, eso sí, la circunstancia de que la cercanía temporal entre Ramadán y Semana Santa obligará a concentrar una mayor parte de las ventas en un menor periodo de tiempo.

En cualquier caso, tras tres años acumulando una importante subida de precios, el cordero se ha convertido en «un producto que está fundamentalmente al alcance de las economías europeas», esgrime el director general de este grupo cooperativo, cuyos principales destinos exteriores son Italia y Francia. «Algo va a Alemania y Holanda. Portugal antes era uno de nuestros mejores clientes, pero ha bajado mucho el precio y ahora son nuestra competencia», detalla.

Dentro del mercado islámico «hay dos países que son grandes importadores de animales vivos de origen España, que son Jordania y Marruecos». Entre ambos suman una demanda de en torno a medio millón de ejemplares españoles, de los que unos cien mil han sido criados por ganaderos de EA Group, que es el principal operador nacional en el mercado marroquí. «Estamos próximos, tenemos una logística sencilla», cuenta, ya que los animales pueden trasladarse en camión, cruzando en ferris desde el puerto de Algeciras. Para Jordania hay que embarcarlos «y estamos muy lejos del puerto de Cartagena, que es el principal operador, lo que debilita nuestra fuerza, aunque tengamos acuerdos comerciales con empresas de Murcia».

En cuanto al mercado ‘kosher’, si bien se envía a países como Francia, con una importante comunidad judía, a Israel todavía no se está expidiendo producto. «Es un mercado muy exigente al que acceden muy pocas empresas. En España actualmente solo hay una autorizada. Nosotros esperamos ser la segunda y no creo que haya una tercera», resalta Pozo. Un permiso que confía en que no se tarde mucho en conseguir. «La Junta de Extremadura ha dado el ‘ok’ y la documentación está ya en el ministerio», detalla.

«En cualquier mercado donde acabe el cordero de España, el de Extremadura está. No hay que olvidar que somos los principales productores, y además del cordero más exportable que hay», sostiene Raúl Muñiz, presidente de la Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic) y gerente de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) extremeña Corderex.

Primer productor de la UE

La salida del Reino Unido de la UE dejó a España como el mayor productor de carne de cordero de la Unión. Y dentro del sector nacional, los ganaderos extremeños son los que mayor cuota concentran. La región es la que más censo ovino atesora, aproximadamente una cuarta parte del total, pero en el caso de las exportaciones su peso se dispara: «Más del 50% del cordero que exporta España es nacido en Extremadura», destaca Muñiz.

Si se cumplen las previsiones, «unos 800.000 corderos» saldrán de Extremadura desde febrero hasta junio, unos meses en los que habrá «mucho movimiento» en el sector. En algunos casos serán enviados directamente en camiones a sus destinos; en otras para su carga en barcos o hasta los cebaderos cercanos a la costa para que acaben de ganar peso, muchos de ellos cercanos al puerto de Cartagena, líder europeo en exportación de ganado. Aparte, subraya, no hay que dejar de lado los que se sacrifican en Extremadura, donde existen dos mataderos con capacidad industrial, «para atender la demanda en carne» y que es «lo que deja mayor valor añadido» en la comunidad autónoma.

En el caso de los que se dirigen a países musulmanes, los importadores que trabajan en ellos siguen prefiriendo la compra del animal vivo, en lugar de la canal, para poder sacrificarlo en destino según el rito halal y porque aún tienen menos medios para almacenaje en frío. Los corderos «se empiezan a preparar en febrero, a cebar», precisa el presidente de Interovic. Estos ejemplares se ‘apartan’ del consumo nacional «para destinarlos a estos otros mercados». Porque en ellos normalmente se reclama un cordero «de elevado peso, que tiene menos salida comercial en España». Un engorde para el que «el cordero de tronco merino» como el extremeño es más apto que otras razas criadas en España, ya que «sí admite que sea cebado y llevado a unos pesos mayores». Desde el puerto de Cartagena los ovinos españoles han venido saliendo en los últimos años rumbo a países como Libia, Argelia, Líbano, Arabia Saudí o Jordania.

Por lo que respecta a la IGP, aclara su gerente, este es también «un momento muy importante» del año, con «un 20% o un 30% del sacrificio de todo» el ejercicio, no por los mercados islámicos, donde este tipo de figuras de calidad no están asentadas, pero sí por el consumo vinculado a Semana Santa, ya sea en el mercado español o en otros exteriores como el italiano.